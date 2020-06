Sacerdote español apoya a más de 80 ollas comunes en San Juan de Miraflores

José Luis Calvo, un sacerdote de origen español que trabaja desde enero en la zona de Nueva Rinconada, en el distrito de San Juan de Miraflores, se dedica a realizar actividades sociales luego de que su parroquia “Sagrado Corazón de María” quedara vacía a causa de la cuarentena en el país.

Su historia, revelada este domingo en un informe de Cuarto Poder, es la de un párroco que no se quedó de brazos cruzados ante la dura situación que condujo al confinamiento a la población. Ante ello, ahora Calvo es conocido en el barrio de Nueva Rinconada por sus constantes intervenciones en ollas comunes. Ha ayudado a más de 80 hasta ahora.

“Hay que estar donde está la gente, [saber] cuáles son sus necesidades y ver qué podemos hacer por ellos. Nunca esperar, sino ir donde están. Y encontrarnos allí. Y más en esta época que no están abiertas las iglesias para estar con la gente”, señaló el párroco.

Asimismo, el sacerdote español se ha involucrado intensamente con las condiciones de los vecinos en Nueva Rinconada. Las imágenes mostradas por el informe televisivo muestran la forma en que ayudó a una anciana que se dedica a reciclar basura, cuya casa no cuenta con material noble y se encuentra en situación de vulnerabilidad.

“Todo eso es reciclaje. Como estas realidades hay bastantes, de mucha gente mayor. No se puede esperar porque no reciben nada. Tenemos que actuar. Si esperamos que reciban algo sus vidas no van a cambiar”, indicó Jose Luis Calvo a Cuarto Poder.

