Los sobrevivientes de la COVID-19 aún enfrentan más batallas luego de superar la enfermedad. El “síndrome post UCI” o “síndrome postcoronavirus” es definido como un estado de discapacidad transitoria, del cual, según la Organización Mundial de la Salud, se puede salir a flote con un plan de rehabilitación física integral, que no existe en nuestro país.

“Si no apostamos por la rehabilitación vamos a presentar un gran porcentaje de pacientes dependientes para la familia y economía del país porque no va a portar económicamente y en salud pueden aparecer otras patologías”, señaló a Cuarto Poder Jeanpierre Mendoza, médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

La rehabilitación física de los pacientes recuperados de coronavirus es indispensable una vez que salgan de alta, pues, como apuntan los especialistas, la COVID-19 produce fallas a nivel multisistémico en el cuerpo humano.

Además, al daño que produce el SARS-CoV-2 se le suma el uso prolongado de balones de oxígeno, la intubación para el ventilador mecánico, así como los periodos de inmovilización y reposo en cama, que afectan al sistema muscular.

“Hay una pérdida de masa muscular del 3 y 6 por ciento y eso conlleva a un periodo de fuerza muscular perdida. Hay flexibilidad y resistencia al comer, sentarse o caminar”, explica Alejandro Lobatón, fisioterepeuta del HEVES.

¿Un plan de rehabilitación integral? Aún no en Perú

Las personas con alta médica por COVID-19 regresan a casa con el aprendizaje básico de ejercicios de respiración que se les enseña en algunos hospitales, pero, para ellos, aún no hay un plan de terapia integral en el sistema de salud pública.

Debido a la pandemia, el Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos, la máxima entidad especializada en esta especialidad de la salud, no atiende consultas externas vinculadas a secuelas del coronavirus. Por ahora.

“Mi cuerpo está delgadito, bajé por lo menos 32 kilos, pesaba 80 y tantos. Ahora peso menos de 50; bien flaco he salido, me miraba al espejo todo hundido. Dios mío, tanto me ha atacado esta enfermedad, tanto tiempo en UCI me afectó”, señala un recuperado de COVID-19.

Los ejercicios que le enseñaron en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador también lo ayudan a sobrellevar la ansiedad y la depresión. Él es el único soporte económico de su familia.

“Le pido al premier Zevallos que se abra el Instituto de Rehabilitación y lo ponga al servicio de los pacientes que vencieron el COVID-19″, pide Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú.