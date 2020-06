No se cobrarán por misas virtuales organizadas durante la pandemia

Debido a la pandemia que el Perú viene atravesando por el nuevo coronavirus, la Iglesia Católica se ha tenido que adaptar a las nuevas tecnologías para lograr celebrar las ceremonias religiosas. No obstante, contrario a lo habitual, durante este periodo no se cobrarán por las misas virtuales.

Esta medida fue acordada por los Vicarios Episcopales. Así lo confirmó el Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio durante la Santa Misa en la Basílica Catedral de Lima.

“En estos días nos hemos puesto de acuerdo, en todos los Vicarios Episcopales, para que las misas virtuales que se vienen haciendo no se cobren nada. No se pide un solo centavo, si las personas quieren dar algo, que lo hagan. Lo aviso a todo el pueblo para que estén prevenidos, porque hay algunos que dicen cuesta tanto y no cuesta nada. (...) Ya está decidido, ya se ha normado hace tres semanas”, comentó Castillo durante la ceremonia religiosa.

Por otro lado, el 26 de junio, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) dio a conocer el Protocolo para las Actividades Religiosas de la Iglesia Católica en tiempos de pandemia. Para ello ha dispuesto tres fases durante esta etapa.

PUEDES VER Catedral de Tumbes implementa protocolos para recibir a feligreses

La primera consiste en que, culminada la cuarentena, cada obispo establecerá la fecha a partir de la cual se permitirá a los fieles asistir a los templos. En tanto, en la segunda, se restablecerá de manera escalonada las reuniones de formación catequética y pastoral.

Asimismo, la tercera consiste en retomar la vida pastoral ordinaria de manera progresiva. No obstante, en todas estas fases deben considerarse las normas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Salud (Minsa).