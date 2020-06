Callao: vecinos capturan a ladrón y lo dejan malherido tras golpearlo brutalmente

Vecinos de un barrio del Callao se unieron para lograr la captura de un delincuente acusado de robar el celular de un transeúnte en la calle Juan Ingunza. Antes de ser entregado a la Policía, el facineroso recibió una brutal golpiza.

El agraviado contó que segundos después de salir de su vivienda fue sorprendido por los hampones, quienes tenían acento extranjero.

“En horas de la mañana fui víctima de robo afuera de domicilio. Me cogoteó un venezolano, me tiró al suelo y me robó el celular”, narró a América Noticias.

Los vecinos se percataron del asalto y no permitieron la huida de uno de los hampones, a quien golpearon en el suelo al punto de dejarle el rostro y la ropa ensangrentada.

Tras retenerlo, los moradores se comunicaron de inmediato con las autoridades y minutos después llegó una patrulla del Escuadrón de Emergencia del Callao, cuyos agentes finalmente intervinieron al delincuente.

La víctima reconoció al hampón y a la vez agradeció la rápida acción de los efectivos, pues gracias a ellos y a los vecinos pudo recuperar su teléfono.

“Menos mal que los efectivos del escuadrón de policías llegaron a tiempo y pudieron recuperar mi equipo”, agregó el joven.

El sujeto fue conducido hacia la comisaría más cercana para pasar las diligencias preliminares y luego derivado a la Depincri Bellavista, donde permanece a la espera de la decisión de las autoridades.