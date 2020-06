Arequipa: Dos policías más fallecieron por coronavirus, esperaban cama UCI

Desde el mediodía de este domingo, dos miembros más de la Policía Nacional fallecieron en Arequipa. Con sus decesos, se incrementa a diez la cantidad de efectivos que mueren a causa del coronavirus en esta región.

Se trata del suboficial superior PNP Angel Jesús Huanca Cahuana (56), quien murió al llegar al hospital COVID-19 la tarde de este domingo.

Él era jefe de la comisaría de Ocoña en la provincia de Camaná hace algunas semanas. Se supo que, como parte de su labor, le pedían que realice control más estricto a las personas que transitaban desde Secocha a Camaná y viceversa.

Trataba de cumplir esa labor, pero la falta de personal era una desventaja. Se habría contagiado cumpliendo su trabajo.

Hace diez días, su salud empeoró, lo llevaron al hospital Apoyo de Camaná y luego fue referido a Arequipa, murió cuando era ingresado a observación, no había cama UCI para él.

El décimo policía fallecido es el suboficial técnico de primera, Luis Apaza Huillca de 51 años. Hace una semana durmió tres noches en la carpa y como evidencia quedó una foto que se viralizó en las redes sociales.

Entre lágrimas, su esposa Alejandra Barriga suplicó al jefe de la Policía en Arequipa, general PNP Víctor Zanabria hasta al propio presidente de la República Martín Vizcarra, para que la ayuden a llevarlo a una clínica o a Lima. En el Honorio Delgado le habían indicado que no había camas UCI.

La mañana de este domingo, desde SaludPol llamaron a Alejandra para decirle que lo iban a llevar en avión a Lima y la noticia alegró al propio policía y su familia. Pasaron las horas y nunca se concretó. Finalmente murió a las 15:30 horas del domingo.

“Lo mataron. Me hacen alistar mis cosas para nada. Mi esposo me decía que ya no podía más, y yo le decía, tienes que ponerte fuerte porque ya nos vamos a Lima. Mira la hora que es y ahora nos dicen que no hay ni vuelo”, dijo Alejandra.