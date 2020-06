Médicos del Serums llegarán a Madre de Dios en vuelo humanitario de la FAP

Debieron partir hoy día pero el vuelo se postergó por razones climáticas. El director de Diresa de este departamento informó que el traslado del grupo de 17 médicos y 6 enfermeras se producirá este fin de semana.

El desconocimiento del día y la hora en que serán trasladados a Madre de Dios viene preocupando a los médicos del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), quienes deben iniciar sus labores en esta región el primero de julio.

Consultado al respecto, el director de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios (Diresa), Ricardo Tello, informó que para este grupo de 17 médicos y 6 enfermeras hay un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea del Perú, el mismo que debió partir hoy sábado pero se postergó por razones climáticas.

“Nosotros, con la coordinadora del Serums, estamos tratando con la Fuerza Aérea para que los médicos puedan venir a nuestra región. Hay un vuelo humanitario que saldrá este fin de semana, que estén al tanto. Un grupo ya ha llegado por tierra en un viaje que va de Lima a Nasca, Puquio, Apurímac, Cusco y de ahí a Puerto Maldonado, por la carretera Interoceánica. Pero el grupo de 17 médicos y 6 enfermeras que debe arribar a la región lo hará vía aérea porque tienen que estar aquí el primero de julio. Ellos cuentan con una coordinadora acá en Madre de Dios pero si tienen algún problema que se comuniquen conmigo. Yo voy a coordinar con la Fuerza Aérea para que ellos puedan venir”, afirmó el titular de Diresa-Madre de Dios.

Por su parte, la coordinadora del Serums, Alejandrina Velásquez, manifestó que como coordinadoras están supeditadas al Ministerio de Salud en cuanto a la situación de los serumistas.

“Ellos, los del Serums, ya saben qué es lo que les he comentado. No sé por qué me llama usted, debería llamar al Ministerio de Salud. Yo soy la coordinadora de Madre de Dios pero no soy la responsable de ver cómo deben hacer ellos con esta cuarentena que hay, es el comité central del Serums”, sostuvo Velásquez.

En el gobierno regional manifestaron que anteriormente contrataron profesionales de Brasil, Bolivia, Cuba y también del Perú ante el déficit de médicos en esta región fronteriza.

