En abril, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la compra de más de un millón de tablets para escolares y docentes de las zonas rurales y urbanas del país, a fin de que puedan acceder a la educación a distancia a través del programa escolar Aprendo en Casa.

El gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra, informó que para Lambayeque se han destinado un total de 24,650 de estos dispositivos electrónicos los cuales serán distribuidos en 4° de primaria a 5° de secundaria; sin embargo, para cubrir la brecha digital, se necesitaría al menos 34,500.

PUEDES VER Falta de control propiciaría tráfico ilegal en bosques secos de Lambayeque y Piura

Según información del Minedu, en Lambayeque serán beneficiadas 562 instituciones educativas, donde se repartirán 22,881 tablets para estudiantes (14,270 con plan de datos - 4,638 con cargador solar) y 1,769 tablets para docentes (1,026 con plan de datos - 48 con cargador solar).

No obstante, varias sectores de las tres provincias aún no tienen acceso a internet, presentan problemas de conectividad o carecen de fluido eléctrico, por lo que sus escolares no han podido acceder al programa Aprendo en Casa.

Teniendo en cuenta este déficit, La República consultó a los tres directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) sobre la cantidad real de dispositivos que se necesitaría para que el 100% de estudiantes tenga acceso a una educación a distancia. Este es el resultado: Chiclayo recibiría 2,412 tablets, pero necesitaría 9,000; Lambayeque recibiría 13,729, pero requeriría 17,000; Ferreñafe recibiría 6,740, pero necesitaría alrededor de 8,500.

“La falta de conectividad en la zona rural, la pobreza extrema donde peruanos ganan menos de S/5 diarios y priorizan el alimento antes que la tecnología. Incluso, existen caseríos donde no se cuenta con fluido eléctrico”, detalló el director de la UGEL Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya.

Frente a esta situación, el gerente informó que pidió al Ejecutivo y a la Comisión de Educación del Congreso considerar a Lambayeque dentro de la segunda etapa para la entrega de más de estos dispositivos electrónicos para facilitar el aprendizaje de más de 34,500 escolares.

“De acuerdo al cronograma las tablets deberían llegar el 15 de julio. (...) Nosotros estamos haciendo convenios con radios locales y con la Gerencia Regional de Transportes para reducir esta brecha. Solo quedaría pendiente aquellos lugares muy alejados donde no llega la radio. Cuando se levante la cuarentena vamos a ir hasta allá para evaluar una nueva estrategia”, puntualizó Suárez.