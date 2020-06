Ate: médico atiende gratis desde hace tres años y no se detiene pese al COVID-19

La pandemia del coronavirus ha afectado a varios distritos de Lima Metropolitana, principalmente a los asentamientos humanos.

En muchos de estas comunidades ni siquiera tienen una posta médica o consultorio que los ayude, provocando que sean más vulnerables a esta y otras enfermedades. Un ejemplo es lo que pasa en el asentamiento humano Santa María de Ate Vitarte.

Los vecinos de esta zona dejaron de esperanzarse en las autoridades y su confianza está depositada en un médico de 31 años, llamado Milton Steven Pacho Salinas; quien viene atendiéndolos gratuitamente desde hace tres años.

El galeno, junto con los dirigentes de la zona, decidió abrir un consultorio en un segundo piso y en sus tiempos libres examina a varios ciudadanos del AA. HH. Incluso, al ser consciente de la situación que ellos viven, les regala medicinas.

"He conocido buenos médicos, pero el Estado no da las garantías”, indicó. (Foto: Facebook)

Pero, ¿cómo empezó? Pacho Salinas comenta que es un proyecto donde busca “atención médica primaria a niños, adultos y ancianos”. “Trabajo para el Estado (INPE) y en mis días libres atiendo entre tres a cuatro horas diarias. Para hacer este tipo de proyectos tuve que conversar con los dirigentes”, contó a La República.

El médico, que nació en Piura, comenta que fue becado en el 2006 por la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y en el 2012 fue colegiado en el Perú.

“Uno de los compromisos es brindar ayuda en nuestros países y compartir lo que tenemos. Me motiva que la gente sea agradecida. No pretendo ser un héroe, me gusta lo que hago y ayudo a la población”, sostiene.

Consultorio donde atiende a pacientes de este AA. HH. (Foto: Difusión)

PUEDES VER Se levanta la cuarentena, pero se mantiene toque de queda en todo el Perú

Por esta pandemia del coronavirus, muchos ciudadanos pensaron que no iba a atender, pero él solo pidió que consiguieran los materiales de EPP para volver al consultorio.

Milton vive actualmente con sus padres en el distrito de Ate. Ellos lo apoyan por ser una “causa justa”. Además, hizo un pedido al gobierno al enfatizar que deben “priorizar la atención primaria. Todos los ministros que entran dicen lo mismo. He conocido buenos médicos, pero el Estado no da las garantías”.