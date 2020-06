Repatriados denuncian falta de higiene en hotel asignado por el Mincetur para cuarentena

Un grupo de repatriados reportó haber encontrado en pésimas condiciones el hotel Inkari, ubicado en Magdalena, donde cumplen la cuarentena a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Ellos volvieron al Perú luego de haber pasado meses varados en los Estados Unidos, y fueron instalados en dicho establecimiento por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Así lo dio a conocer un informe de 24 Horas, en el que se difundieron imágenes captadas por las personas confinadas en el hotel. De acuerdo a su testimonio, en el lugar hallaron los baños sucios, pelos en las sábanas de las habitaciones y hasta desechos de un guante quirúrgico.

Con ello, este grupo de repatriados denuncia que en el hotel Inkari no se estarían cumpliendo los protocolos sanitarios de prevención dictados por el Gobierno, a fin de evitar el aumento de contagios de COVID-19. Allí, más de 70 personas vienen cumpliendo la cuarentena desde el pasado lunes 22 de junio.

Ante dicha situación, los afectados afirmaron que incluso no pueden dormir debido al temor que les produce la falta de higiene en el lugar. Sus familiares han indicado que están viendo la manera de retirarlos del establecimiento, para velar por su integridad y su salud.

“Quiero llevarme a mi hija. Ella no está durmiendo, no está comiendo. Va a salir de aquí enferma. Me han dicho que puedo hacerle la prueba a mi hija en un laboratorio privado y llevármela firmando una declaración jurada. Su prueba ha salido negativo. Pero [en el hotel] me han dicho que no puedo sacarla porque venir el Minsa”, relató la madre de una de las repatriadas a 24 Horas.

Hotel Inkari responde por cuarentena de repatriados

Mediante un comunicado emitido este sábado, el hotel Inkari respondió por los reportes de los repatriados. “Queremos hacer un llamado a la calma, pedir disculpas por las molestias ocasionadas y mencionar que pronto estaremos esclareciendo los hechos”, se lee en su mensaje.

“Nos hemos adaptado estructuralmente para respectar un correcto distanciamento social, así como cumplir con todos los protocolos y normativas dispuestas por el Estado. Hemos tomado todas las medidas correspondientes para capacitar a nuestro personal y de esta manera seguir brindando el mejor servicio que nos ha caracterizado durante años”, afirmó la empresa en su pronunciamiento.