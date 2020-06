Luego del anuncio del fin de la cuarentena por parte del Gobierno, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, se refirió al tema y advirtió a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para que el suceso no se convierta en el origen de una nueva ola de contagios.

En declaraciones a Radio Exitosa, el especialista afirmó que sería un “grave error” pensar que, pasado el 30 de junio, las personas podrán volver a realizar las mismas actividades que antes de la cuarentena.

“Lamentablemente, veo que la población cree que ya el 30 de junio termina la fiesta y que ya vamos a abrir todo, y eso es un grave error. Hay que ver qué está pasando en el mundo en cuanto a infectados. En lugares donde ya ha pasado la ola, más o menos el 80 % no se infectó. Y ese, probablemente, sea el caso del Perú. Al levantarse estas medidas que no han funcionado, los susceptibles van a ser los que no tuvieron [la COVID-19] en la primera ola”, señaló Maguiña.

Ante ello, el médico pidió a los peruanos no bajar la guardia ante un eventual rebrote del virus en algunas regiones del país. Para ello, afirmó, es importante preservar las medidas de prevención.

“Si no mantenemos muchas medidas restrictivas, pensando que ya la cosa está yendo bien, viene una segunda ola en una situación tren grave como en Arequipa, Huánuco, Trujillo, etcétera, y Lima resistiendo. Entonces, creo que el mensaje para la población es que no debemos bajar la guardia, más en estas semanas”, acotó.

Fin de la cuarentena en Perú

El último viernes 26 de junio, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, confirmó que la cuarentena por la expansión del coronavirus en el país se extiende hasta el 30 de junio. Tras ello, continuará solo de forma focalizada en seis regiones. “El primero de julio se levanta la cuarentena. Dejamos la inmovilización social obligatoria y pasamos al distanciamiento social obligatorio”, afirmó.

En tanto, esta mañana Walter Martos, minstro de Defensa, aclaró que la cuarentena podría volver a dictarse en caso de un severo rebrote de casos. Para ello, indicó, el Gobierno evaluará de forma permanente la curva de contagios en los siguientes días.

