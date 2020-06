Los peruanos más pobres, aquellos que solo acceden a la atención médica a través del Seguro Integral de Salud (SIS), e incluso los que no se hallan inscritos en este sistema, podrán ser recibidos en clínicas particulares en caso de que no hallen cupos en los hospitales públicos. Y no solo eso, no será necesario que abonen ninguna suma de garantía de una atención oportuna, en caso estén enfermos de COVID-19.

Ello tras el acuerdo al que llegó el Estado y la Asociación de Clínicas Privadas, según el cual los pacientes con COVID-19 recibirán atención hasta por un monto inicial de 55 mil soles.

El beneficio alcanza también a los usuarios de EsSalud que sean derivados a clínicas para su atención.

PUEDES VER Rímac Seguros ofrecerá cobertura al 100% a sus afiliados con coronavirus

El SIS registra actualmente 20,3 millones de afiliados a nivel nacional, pero existe un universo de más de 4 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de seguro médico.

Estos compatriotas también serán atendidos en caso de COVID-19, pues su registro se dará de manera automática al momento de ser referidos a una clínica, explicaron fuentes del SIS.

En el caso de los pacientes de EsSalud, el pago a las clínicas correrá por cuenta del seguro.

Ahora bien, ¿qué clínicas podrán recibir a estos pacientes? Todas las que firmen un convenio con el Estado.

Según este acuerdo, el Estado pagará una tarifa plana de 55 mil soles, independientemente del tiempo de la estancia del paciente, hasta por 21 días.

¿Y luego de ese tiempo? Si el internamiento es por un tiempo mayor, el SIS y EsSalud cubrirán los días adicionales.

También se adelantó que se atenderá enfermedades concomitantes. Es decir, aquellas que se detecten durante el tratamiento de COVID-19.

Deudas y dramas

Como se sabe, hay muchas familias endeudadas por la atención de sus seres queridos en clínicas privadas.

También hay quienes piden ayuda para pagar la garantía exigida. Es el caso de José Luis Cachay Ramos, quien señala que la clínica Jesús del Norte le exige 45 mil soles para internar a su hermano con coronavirus. Él ha podido reunir solo 9 mil soles. "No pueden traficar con la salud de las personas", exclamó.

PUEDES VER Acuerdo con clínicas tiene validez desde el sábado, anunció jefe del SIS

Al respecto, el ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo que se revisará caso por caso la situación que viven las familias endeudadas, a fin de que el Estado asuma las prestaciones.

Son más de 500 los casos que el Estado revisará para determinar si son pacientes de EsSalud, SIS, de un seguro privado o personas que no están en ninguna de esas tres categorías.

Según Zamora, las clínicas buscan cobrar por estas 500 prestaciones de salud más de 100 millones de soles.

El titular del Minsa instó a las familias que tienen deudas con las clínicas privadas a acudir a Susalud, como primer paso para que este organismo verifique el monto por las atenciones.

En tanto, el jefe del SIS, Moisés Rosas, explicó que en caso un paciente con COVID-19 acuda a una clínica privada y necesite una cama UCI, el médico a su cargo deberá notificar al Comando Covid para determinar si existe oferta pública.

PUEDES VER Clínicas exigen que el SIS pague S/ 97 mil por pacientes en UCI

Anoche se afinaban los términos del convenio entre las clínicas privadas y el Estado. Las que firmen podrán recibir a pacientes derivados de hospitales.

Seguro Pacífico cubrirá gastos por COVID-19

Seguro Pacífico informó que toda atención y hospitalización por COVID-19 no tendrá ningún tipo de costo para sus afiliados de EPS y asegurados de productos de salud integrales, pues aplicará el ‘copago cero’. “Los asegurados no tendrán que pagar por emergencias, urgencias, hospitalización y UCI por COVID-19”, indicaron.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.