Trabajadores de H&M denuncian irregularidades en la empresa vía redes sociales

El Sindicato Único de Trabajadores de H&M Perú (SUTRAH&M), el último viernes 26 de junio, utilizó su cuenta oficial de Facebook para informar sobre las irregularidades que se vienen dando en la empresa textil en cuanto a los protocolos de seguridad, cuidado del trabajador y derechos laborales. Asimismo, el post en las redes sociales indica que los representantes de H&M están esquivos al diálogo.

El equipo de La República se contactó con Oswaldo Urdiales Seminario, secretario general del SUTRAH&M, para que pueda explicar la situación adversa que viven los colaboradores ante el poco interés de la empresa por respetar sus derechos laborales y cumplir con su plan de vigilancia y todos los protocolos de seguridad.

El trabajador de H&M explicó que el plan de vigilancia de la empresa no se está cumpliendo a cabalidad y que los protocolos de seguridad que han adoptado no son los adecuados para el personal que está en las tiendas. Asimismo, indicó que hubo una lucha constante al inicio de la cuarentena para que los empleados sigan percibiendo un sueldo y no se queden sin ingresos.

“Nunca se comunicaron con nosotros para revisar su plan de vigilancia y que el sindicato pueda hacer modificaciones. La empresa lo impuso y no aceptó ninguna recomendación, ya que no han estado abiertos al diálogo”, expresó Oswaldo Urdiales.

En el post de Facebook, el Sindicato Único de Trabajadores de H&M Perú expresa que la compañía está presionando a sus colaboradores a firmar una suspensión de labores sin goce de haberes durante julio y agosto próximo, es decir, sin percibir un sueldo.

Esta versión fue confirmada por el secretario general del sindicato, quien explicó que los convenios de los compañeros que no son sindicalistas vencen a finales de junio, por lo que la empresa está buscando una firma acelerada de ellos y, en caso de que las tiendan no abran, los trabajadores irían de licencia a sus casas sin recibir un salario.

En la publicación de Facebook se ven dos imágenes de una carta enviada por el SUTRAH&M a los representantes de la compañía, en la que hacen énfasis sobre la poca comunicación y el esquivo diálogo que está habiendo entre ambas partes. El sindicato exige que la relación se uniformice y que todos los avisos se le hagan llegar al total de empleados vía correo electrónico.

“A algunos compañeros les llegó el plan de vigilancia por correo electrónico y a otros por WhatsApp. En mi caso, hasta ahora no he recibido ningún mensaje de parte de ellos”, detalló Oswaldo Urdiales.

El representante del Sindicato Único de Trabajadores de H&M Perú le contó a La República que la máxima preocupación que existe entre los trabajadores es su salud, ya que los protocolos de seguridad son débiles. Explicó que una mascarilla desechable no es suficiente y que deberían implementar otras medidas como la entrega de lentes, guantes, entre otros. “Para mí la salud de los trabajadores es innegociable”, agregó.

“Contacto es contacto. Así como te puedes contagiar comprando una fruta o verdura, también te puedes contagiar en la ventanilla del banco. En Perú, los clientes tienen la mala costumbre de probarse la ropa y dejarla tirada”, añadió. Además, indicó que H&M Perú pretende que las cosas sean como en España que la gente compra, se prueba las prendas en su casa y las devuelve si no fue de su agrado.