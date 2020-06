Desde el próximo miércoles 1 de julio, entrará en vigencia el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, que especifica el inicio de la cuarentena focalizada en el país y determina la extensión del estado de emergencia. Este nuevo paquete de medidas implica una serie de restricciones que la ciudadanía debe tomar en cuenta, a fin de evitar poner su salud en riesgo.

Según ha informado el Gobierno, los siguientes meses estarán marcados por una convivencia basada en el distanciamiento social y ya no en la inmovilización. Prohibición de reuniones masivas y aforos máximos del 50 % en mercados son algunas de las medidas que se implementarán.

Esta mañana, además, el ministro de Defensa, Walter Martos, se refirió a la visitas a restaurantes, asunto que aún se encuentra en evaluación. “Como explicó la ministra Barrios detalladamente, muchos de los restaurantes están cumpliendo de manera muy eficiente los protocolos. La fecha a partir de la que se va a activar, será anunciada junto con las actividades de la tercera fase [de la reactivación económica]”, declaró en RPP.

Con ello, es importante considerar las disposiciones del Gobierno a propósito de la cuarentena focalizada. Como se sabe, el aislamiento social obligatorio se mantiene en las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. En el resto del país, sin embargo, aún existirán limitaciones en diversas actividades para la ciudadanía.

¿Qué implica la cuarentena focalizada?

El Decreto Supremo N° 116-2020-PCM precisa una serie de indicaciones que debe cumplir la ciudadanía respecto al toque de queda, mercados y reuniones sociales, bancos y entidades financieras, centros comerciales, salida de menores de 14 años, entre otros aspectos. Estas son las más relevantes que entran en vigencia desde el 1 de julio:

Circulación en calles

-Fuera de los horarios de toque de queda, la circulación de personas está permitida siempre que se sigan los protocolos de distanciamiento y prevención. Se debe utilizar mascarillas, evitar la aglomeración y descartar reuniones sociales de cualquier tipo.

-La medida que permite la libertad de circulación de personas no aplica para las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

Toque de queda

-Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash: de lunes a domingo, desde las 8:00 p.m. hasta las 04:00 a.m.

-Resto del país: de lunes a domingo, desde las 10:00 p.m. hasta las 04:00 a.m.

-Se exceptúa del toque de queda al personal que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades conexas, actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas.

-Farmacias, droguerías y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de la materia durante el toque de queda.

-Pueden transitar aquellas personas que requieran de una atención médica urgente o de emergencia por presentar grave riesgo su vida o salud y la adquisición de medicamentos.

Mercados y reuniones

-En mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos no preparados, se permite un aforo no mayor del 50 %. Además, se exige para el ingreso al público, la desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social no menor de un metro.

-Se mantienen suspendidos los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas.

Bancos y centros comerciales

-En bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del 50 %. En dichos casos, también se exige para el ingreso al público la desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social.

-La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida debe ser estrictamente necesaria para que los consumidores realicen la adquisición de los productos o servicios. En todo caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados mantengan el distanciamiento mínimo de un metro.

Menores de 14 años

-Los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años se encuentran habilitados (si es que sus padres o apoderado lo consideran conveniente), a que puedan realizar desplazamientos fuera del domicilio durante la vigencia del estado de emergencia.

-En caso de desplazamientos, deberán salir con una persona mayor de edad que resida en el mismo domicilio, para una circulación o paseo diario de máximo 60 minutos de duración, en una distancia no superior de quinientos 500 metros respecto del domicilio del niño/a o adolescente. Durante el paseo, se debe mantener una distancia social no menor de dos metros.

-No está permitida la circulación de los niños, niñas o adolescentes que presenten síntomas, se encuentren en cuarentena por disposición sanitaria o tengan diagnóstico positivo de COVID-19.

-No está permitida la circulación de los niños, niñas o adolescentes para asistencia a centros comerciales o similares, ni en general a lugares públicos cerrados o de aglomeración.

Cierre de fronteras

-Se mantiene el cierre total de las fronteras, por lo que continúa suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, salvo razones humanitarias.

-El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro del cierre temporal.

Intervención de la PNP y las FF.AA.

-La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas tienen a cargo el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de tránsito a nivel nacional de las personas, en diversos medios de transporte, tales como vehículos particulares, transporte público, medios acuáticos, entre otros.

-La ciudadanía, así como las autoridades nacionales, regionales y locales tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de las autoridades policiales y militares en el ejercicio de sus funciones.