¿Están listas las iglesias del Perú para reabrir sus puertas?

Luego de varias semanas de cuarentena rígida, varios sectores han reanudado sus actividades. En ese contexto, muchos se preguntan cuándo será el turno de las iglesias. ¿Están en condiciones de reabrir sus puertas o aún deben afrontar una serie de retos?

El 25 de junio, la Conferencia Episcopal Peruana presentó el protocolo para la reanudación de las misas, los sacramentos y el culto público en los templos católicos del país bajo una serie de medidas de higiene y bioseguridad. Dichas normativas entrarán en vigor desde la fecha decidida por cada obispo para la reapertura tras el final de la cuarentena.

Las celebraciones, señala el documento, se realizarán con el aforo de las iglesias reducido a un tercio de su capacidad, guardando la distancia social de un metro como mínimo entre cada fiel y exigiendo el uso de mascarillas y el lavado de manos con agua y jabón o su desinfección con alcohol antes de ingresar al recinto.

La Conferencia Episcopal Peruana alistó un protocolo para la reapertura de las iglesias. Foto: Archivo / La República.

También se colocará una alfombra con agua y lejía en el ingreso de los templos para desinfectar los zapatos y se desinfectarán las sillas, bancas y objetos litúrgicos. Asimismo, se pide a los mayores de 65 años que se abstengan de asistir a los templos.

El cumplimiento de las normas podrá ser supervisado por equipos de voluntarios donde sea posible, indica el comunicado.

¿Cuán preparados están los templos nacionales?

En conversación con La República, el padre Carlos Sánchez, síndico (administrador) de la iglesia y convento de Santo Domingo de Lima, manifestó su confianza en que la mayoría de recintos religiosos estarán listos tras el estado de emergencia.

No obstante, el religioso también advirtió que las capillas más pequeñas podrían tardar en reabrir sus puertas. “Normalmente no están acondicionadas, no tienen la capacidad económica para todo esto”, aseguró.

Precisamente, el comunicado de la Conferencia Episcopal sostiene que cada obispo en su Jurisdicción Eclesiástica determinará “cuándo y qué templos se abrirán habiendo asegurado el cumplimiento de las normas de este Protocolo”.

Muchos fieles aguardan retornar a la oración en las iglesias. Foto: Renato Pajuelo / La República.

Sánchez indicó que algunos templos de menores recursos podrían tener problemas para abastecerse de implementos como el alcohol o los desinfectantes para las bancas.

El desafío de las deudas

Aunque el sacerdote resaltó la importancia de reabrir para dar un apoyo moral a las personas, también reconoció las dificultades que atraviesan las iglesias y parroquias para sostenerse en aspectos como el mantenimiento de los equipos, el pago a sus trabajadores o la ayuda social, tras meses de para por la pandemia.

“(El pago a los trabajadores) no puede regresar a la normalidad, es irrecuperable. Lo nuestro no es un negocio, depende de los fieles”, sostuvo. Cabe resaltar que iglesias como Santo Domingo seguirán sin obtener recursos por sus museos, pues el protocolo prohíbe las visitas turísticas.

Los museos de las iglesias permanecerán cerrados. Foto: Aldair Mejía Lopez / La República.

¿Cómo podrán las iglesias abrir entonces? Sánchez explicó que la colaboración de los fieles, a través de colectas, donaciones y actividades, permitirá obtener los ingresos para solventar las deudas y los implementos para continuar operando bajo las nuevas normas.

“Se ve un poco complicado el panorama, pero nos mantenemos en la esperanza de que Dios y su Providencia va a velar por nosotros. No nos ponemos pesimistas, porque no nos hacemos planteamientos de negocios”, puntualizó el religioso.