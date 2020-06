Por: Angela Valdivia y María Pía Ponce

Luego de que el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) llegaron a un acuerdo con la la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) sobre la tarifa para realizar el intercambio prestacional a favor de pacientes con Covid-19, la Clínica San Felipe anunció que devolverá o condonará el dinero que exceda el monto fijado con el Gobierno, que es de S/ 55 mil.

Tal es el caso del paciente José Luis, quien estuvo internado en el establecimiento de salud mencionado por cerca de ocho semanas. Su deuda ascendía a S/ 665 mil. La clínica le hizo saber, por medio de una carta, que el saldo pendiente sería condonado tras conocer que era asegurado de EsSalud. Hasta la fecha había realizado el pago de S/ 27 mil, que le serán reembolsado a través de su seguro, según indicó.

No obstante, vale recordar que hace menos de una semana el hijo del paciente hizo conocer a La República que al principio se vieron obligados a pagar S/ 15 mil para que su padre sea ingresado a UCI y S/ 780 por una prueba molecular, debido a que no tenían otra opción porque los hospitales a los que habían acudido previamente no disponían de camas. Y así como esta familia, varias otras denunciaron que distintas clínicas les cobraban montos que superaban los S/ 220 mil o S/ 320 mil.

Más de 60 clínicas

El vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, doctor Sebastián Céspedes, señaló a este medio que actualmente cuentan con 68 clínicas afiliadas, cifra que no incluye a las distintas sedes de los establecimientos de salud.

De este total, serían alrededor de 60 las que están en condiciones de brindar los tipos de servicio que requiere un paciente con Covid-19 grave, entre los que se encuentran la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un banco de sangre, así como la terapia de hemodiálisis. Céspedes agrega que el 60% de estas clínicas se ubican en Lima y el 40% en distintas regiones del país, como Arequipa, Ica, Piura, La Libertad, Cusco, entre otras.

Él dice que no puede garantizar que las 60 clínicas firmarán el acuerdo de inmediato; no obstante, asegura estar convencido de que en la siguiente semana una gran mayoría sí lo hará y que eventualmente se sumarán todas, pues considera que, como sector privado, tienen ‘‘una responsabilidad no solo con el Gobierno, sino especialmente con las personas'‘.

Asimismo, aclaró que el acuerdo concretado indica que las clínicas atenderán de emergencia a los pacientes con Covid-19 graves, mientras que los casos leves y moderados deberán ser derivados por parte del SIS o EsSalud.

Actualmente, son más de 550 pacientes asegurados por medio del SIS o EsSalud con coronavirus que han sido atendidos en las clínicas.

Seguros privados cubrirán 100% de gastos

La Positiva y Pacífico anunciaron que sus asegurados con Covid-19 estarán cubiertos al 100%. El primero indicó que esta clase de cobertura tendrá lugar mientras dure el estado de emergencia este 2020, al igual que el segundo, que precisó que este servicio será brindado durante la emergencia sanitaria.

Ambas compañías emitieron sus comunicados luego del mensaje del presidente Martín Vizcarra el día miércoles 24, en el que dio un plazo de 48 horas para que las clínicas acepten un acuerdo en cuanto a la tarifa para el intercambio prestacional de pacientes con SARS-CoV-2.