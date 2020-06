Denuncian cobro de cupos a comerciantes trasladados al parque Sinchi Roca [VIDEO]

Este último sábado 27 de junio, los comerciantes ambulantes denunciaron que existe un cobro de cupos para acceder al Parque Sinchi Roca en el distrito de Comas. Ellos, el último 22 de junio, fueron reubicados por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. La situación de un posible precio por los espacios llegó a oídos de agentes de la Municipalidad de Lima.

Según información de agentes de la Municipalidad de Lima, al menos dos personas estaban cobrando 5 soles a los ambulantes por darles seguridad en la zona. Ellos ofrecían dicho servicio en los exteriores del parque zonal; por ello, fueron intervenidos.

Según los datos proporcionados por Latina, los detenidos no pudieron ser llevados a la comisaría porque el delito no había sido consumado. Además, otra persona cobraba un sol por una copia del padrón al día; no obstante, esto ya habría sido proporcionado anteriormente.

Los agentes lograron devolver a 12 personas el dinero quitado por los criminales e intervinieron al sujeto. Otra información adicional que aún no ha sido corroborada, un comerciante denunció que existía un cobro de cupos por parte de serenos de la Municipalidad de Comas.

La denuncia del comerciante también manifestó que a las 5 de la mañana, algunos miembros del Serenazgo les pedían un monto por ayudarlos a reubicarlos. La Municipalidad de Lima está recogiendo datos para conocer si existen más posibles casos de cobro de cupos.

Actualmente, el parque Sinchi Roca alberga a aproximadamente 980 comerciantes. En un inicio solo cubría a 500 personas, pero con el transcurso de los días, esto fue en aumento. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que los parques zonales significan una gran ayuda a todos los comerciantes para la venta de sus productos como ropa, calzado y hasta cuadros.

Municipalidad de Lima se pronuncia ante denuncia

Mediante un comunicado, la Municipalidad de Lima respondió a las denuncias de cobros de cupo.

“Detectamos que personas inescrupulosas vienen intentando realizar cobros indebidos en el club zonal Sinchi Roca, a fin de querer sacar provecho en medio de esta situación de crisis. Al respecto, la comuna limeña viene tomando las acciones respectivas, a fin de que situaciones como estas no se vuelvan a repetir”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, recalcaron que los espacios temporales “son gratuitos y han sido asignados a los comerciantes informales previamente empadronados”. Asimismo, indicaron que supervisarán el correcto funcionamiento en los tres parques zonales.

Municipalidad de Lima

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.