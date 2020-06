El martes 30 de junio acaba la cuarentena impuesta por el Gobierno Peruano; sin embargo, ciudadanos de San Martín de Porres no acatan dicha medida. Este jueves 25, decenas de personas se reunieron una vez más para participar de los piques ilegales en la zona de Canta Callao. Esta vez no solo con autos, sino también con mototaxis.

En un video difundido por América, las personas que participaron en dichas carreras no autorizadas estaban pegadas y no respetaban el distanciamiento social obligatorio para evitar contagios con la COVID-19; no obstante, la mayoría portaba mascarilla.

PUEDES VER Hombre fallecido por COVID-19 fue retirado de hospital y cremado sin conocimiento de su familia

Vecinos de la zona denunciaron que siempre realizan estas actividades los días jueves en las noches cada semana. Esto perjudica en la salud de los ciudadanos que no pueden dormir por el constante ruido y asistencia de público. Agregaron que temen posibles contagios.

Los participantes de los piques ilegales hacen hasta piruetas con los mototaxis para impresionar al público. La mayoría de los asistentes acude a dicho lugar con sus celulares y graban cómo los conductores realizan maniobras que podrían ocasionar un accidente.

América señaló que no existe presencia policial o municipal que intervenga a los responsables de los piques ilegales en la avenida Canta Callao. San Martín de Porres es el tercer distrito con mayor número de contagios en Lima, siendo un punto crítico para el descenso de la enfermedad del virus Sars-Cov-2.

Hasta las 00:00 horas del jueves 25 de junio, el Ministerio de Salud reportó que hay 268.602 personas con coronavirus en el Perú.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.