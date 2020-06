Más de 40 mil gestantes y bebés de Piura sufren por falta de atención médica

Más de 40 mil gestantes que tienen control y parto programado para este año se encuentran en grave riesgo, debido a que los pocos centros de salud se encuentran cerrados, mientras que, entre los hospitales Santa Rosa y Reátegui suman solo 19 camas disponibles para las embarazadas con la COVID-19.

Así lo dio a conocer el decano del Colegio de Obstetras de Piura, Luis Obregón, quien, calificó como una “odisea” lo que deben pasar los pacientes y obstetras, pues todos los días llegan mujeres de toda la región para ser atendidas, pero debido a las pocas camas disponibles los especialistas deben acondicionar ambientes no aptos para el trabajo de parto.

PUEDES VER Docente lleva educación a zonas rurales de Piura montado en su caballo [VIDEO]

Asimismo, lamentó que los profesionales se contagian constantemente, ya que no tienen equipos de protección personal, lo cual también dificulta la atención de los recién nacidos y madres de familia.

“El problema es que se contagia el personal que atiende porque no hay protección y no tienen ambientes diferenciados. Cuando a los recién nacidos no les dan alta eso hace que las camas obstétricas queden ocupadas más tiempo y no hay flujo de camas libres. En ese momento empieza el vía crucis”, lamentó la autoridad.