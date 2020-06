George Forsyth realizó el primer matrimonio civil virtual en La Victoria [FOTOS]

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, realizó el primer matrimonio civil de manera virtual en el distrito victoriano. Entre risas y aplausos, dos personas de la comuna se dieron el “Sí, acepto” ante una pantalla, donde el burgomaestre veía la unión de ambas partes.

George Forsyth se encontraba oficializando la boda ante las cámaras y un público presente. Al finalizar la boda, el alcalde también se tomó fotografías que quedaron registradas en la galería de fotos. Ambas partes se mostraron contentas ante el evento.

Créditos: Jorge Cerdán / La República

En los últimos días, el alcalde de La Victoria estuvo en la reapertura del emporio comercial de Gamarra, donde acudieron varias autoridades para verificar el correcto funcionamiento de los protocolos de sanidad. “Tenemos cabinas de desinfección. Cada ingreso a cada galería está señalizado en el piso. El distanciamiento, la señalética, las bandejas con lejía, el alcohol en gel. Cada tienda tiene su propio alcohol en gel e incluso están tomando la temperatura. El aforo bajó al 50 % en todas las galerías”, mencionó.

Añadió que la informalidad aún no desaparecerá de la comuna; no obstante, será una gran baja de ambulantes ante la reapertura de Gamarra. “La informalidad no desaparecerá, pero va a bajar muchísimo porque abre Gamarra, abre Las Malvinas, abre el Centro de Lima. Tengo 5.000 locales para darles la formalidad, pero el estado de emergencia me lo impedía”, manifestó en Panorama.

Por último, la Municipalidad de La Victoria continúa viendo más medidas para asegurar un buen funcionamiento sin contagios de COVID-19 en Gamarra. George Forsyth manifestó anteriormente que se encuentra de acuerdo con una cuarentena focalizada tal como mencionaron otros especialistas.

Los invitamos a participar de las propuestas de reactivación del Conglomerado de Gamarra, que tendrá como presencia a la Ministra de la Producción, al Presidente de la SNI y al Alcalde de la Victoria, George Forsyth. (1/2) pic.twitter.com/c2IL6gXX8h — Municipalidad de La Victoria (@muni_lavictoria) June 26, 2020

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.