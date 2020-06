La Dirección Regional de Educación (Drep) dio a conocer a través de un comunicado que en la región no se aplicará la medida excepcional que el Ministerio de Educación dispuso para el inicio de clases presenciales en las instituciones educativas ubicadas de las zonas rurales de Piura.

La Drep indicó que no existen las condiciones mínimas que brinden bioseguridad a docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general, que permitan garantizar el desarrollo de las clases presenciales libres de contagio del COVID-19″

Dicha institución argumentó que la región se encuentra en una fase crítica de contagio comunitario, por tener casos positivos en todas las provincias.

“De acuerdo con los últimos reportes emitidos por la Dirección Regional de Salud, aun no existen las condiciones mínimas que brinden bioseguridad. No resulta posible el reinicio presencial del servicio educativo, por lo que no se aplicará la medida considerada por el Ministerio de Educación”, finaliza el documento.