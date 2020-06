Empresa Civa solicita que buses operen al 100 % de su aforo o podrían suspender servicio

En el día 103 del estado de emergencia, la empresa Civa solicitó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) que el protocolo próximo a aprobar acerca de la reapertura del transporte interprovincial visibilice que se opere con el 100 % del aforo, sino podrían optar por elevar o suspender el servicio.

Según el marco de reactivación económica, los viajes interprovinciales volverían en el mes de julio. Sin embargo, Luis Miguel Ciccia Vásquez, gerente de Civa, aseguró que la pandemia ha generado grandes pérdidas con respecto a las empresas de dicho rubro.

Ciccia Vásquez señaló que en caso se opte por desaprobar el pedido, la empresa Civa tendría que elevar los pasajes o no brindar el servicio. “Lo que estamos pidiendo es que sea al 100% la capacidad para poderlo utilizar [los buses] sino no será posible llegar a cubrir los gastos de un viaje interprovincial. Por ejemplo, un viaje Lima-Piura no pueden irse con el 50% de pasajeros. [Los pasajes] no se incrementarían si nos dejan utilizar al 100 %”, dijo a América.

Añadió que con los nuevos protocolos de sanidad, los pasajeros no se contagiarían del coronavirus. “Al ministro de Transporte con sus asesores que están evaluando el protocolo, hoy decirles que podemos ir al 100 % de la operatividad. (De no permitir el 100 %)tendríamos que subir (los pasajes) o parar el motor como han hecho los de buses y combis porque es salir a perder”, recalcó.

El gerente presentó la iniciativa de implementación de protocolos de bioseguridad que está brindado la empresa. Incluso, han añadido aparatos de luz ultravioleta, cortinas separadoras, entre otros. “La luz ultravioleta se usa antes que pasen los pasajeros y el bus llega esterilizado. Nosotros lo hemos implementado de manera particular, no es medida por parte del gremio. Tenemos dos en el primer piso y uno en el segundo”, explicó.

El Gobierno Peruano aún no se ha pronunciado sobre el transporte interprovincial; no obstante, mostraron su posición a favor de que funcione al 50 % de su capacidad.

