Acuerdo con clínicas incluye la revisión de las deudas

Por: Doris Aguire, María Elena Hidalgo y Jéssica Merino

Con el tiempo en contra, especialistas de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (Digemid), el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Seguro Integral de Salud (SIS) y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) definen los alcances del acuerdo con las clínicas para atender a los pacientes del nuevo coronavirus derivados del sistema de salud nacional.

Si ambas partes concuerdan en los detalles del convenio, desde hoy viernes los enfermos internados en los hospitales nacionales que requieran de atención especializada comenzarán a ser referenciados y transferidos a las clínicas.

Sin embargo, familiares de contagiados que esperan turno para que sus parientes sean acogidos en hospitales nacionales, o que se encuentran hospitalizados en los nosocomios estatales, desconocen los términos del acuerdo al que arribaron el gobierno y las clínicas al filo de la medianoche del miércoles para el jueves.

“Mi esposo está bajo observación. No le entra oxígeno a sus pulmones y su saturación es bajísima'‘, relató Nancy Martínez García, esposa de Marco Sánchez Guillén, de 59 años, quien se encuentra desde el sábado último en el hospital Arzobispo Loayza.

Entrevistada por La República en las afueras del Loayza mientras espere noticias de la evolución de su cónyuge, relató que su esposo necesitaba atención especializada en una clínica. “Me dijeron que no hay cupos en otros hospitales y que en todo caso busque una clínica que tenga disponible el ventilador mecánico que necesita mi esposo. Me han dicho que ni bien consiga una cama, me presente en el hospital. Si el gasto de la clínica lo asumirá el SIS, entonces consideraré el traslado de mi esposo”, expresó Nancy Martínez.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, en declaraciones desde Chimbote, confirmó que parte de las discusiones con las clínicas están referidas a la forma en que acogerán a los contagiados por el nuevo coronavirus. Precisó que, por un lado, recibirán a los enfermos referenciados y derivados por los servicios de salud estatales, y también a los ciudadanos que prefieren dirigirse a los establecimientos de salud privados sin pasar por un hospital del sistema de salud nacional. Por ejemplo, la señora Nancy Martínez podría solicitar al hospital Loayza el traslado de su cónyuge a una clínica de su elección.

La cobertura garantizada por el convenio entre el Estado y las entidades privadas es de 55 mil soles, que incluye gastos de tratamiento, internamiento y medicamentos, hasta la completa curación del paciente.

El representante de la Asociación de Clínicas Privadas, Carlos Joo Luck, vocero de la Asociación de Clínicas Privadas, explicó a La República los detalles del acuerdo con el Estado: “Tenemos un acuerdo, lo que falta son las firmas del contrato. Para mañana (hoy), el SIS y EsSalud suscribirán con cada una de las distintas clínicas que consideren y entonces recién se aplicará el convenio”.

Preguntado si los pacientes internados en las clínicas también serán considerados en el acuerdo, el médico Jo contestó afirmativamente. Añadió que también están comprendidos los pacientes que ya fueron dados de alta, pero que han quedado endeudados por los altos costos de las clínicas.

“En el acuerdo entre las partes, tanto el SIS como Essalud se comprometieron a evaluar todos los casos de personas que ya están internados, además serán incluidos los pacientes que ya salieron de alta, pero que tienen una deuda pendiente con la clínica”, precisó Carlos Joo.

El representante de las clínicas informó que no contaba con información sobre el número de pacientes infectados con el nuevo coronavirus que se encuentran internados en los establecimientos de los agremiados en este momento, pero precisó que aproximadamente 530 pacientes del SIS fueron tratados por las clínicas.

De aplicarse en estos casos la tarifa plana de 55.000 soles para cada uno de estos pacientes, la cifra alcanzaría los 29,1 millones de soles a favor de las clínicas.

Respecto a las deudas, efectivamente, el ministro Víctor Zamora confirmó que es un aspecto que forma parte del convenio. Y que será abordado caso por caso.

"Sobre la deuda de las familias que decidieron utilizar los servicios de clínicas por su cuenta y que ahora afrontan montos impagables, se establecerá un proceso de revisión de cada caso para que no haya cobros excesivos y se cumpla con la ley", indicó Zamora.

El convenio aliviará a muchas familias sobrepasadas no solo por el dolor de haber perdido a un familiar querido, sino también por las deudas siderales contraídas con las clínicas. Ese es el caso de Isabel Villajuán Velita, cuyo hermano, Paul Villajuán Velita, de 30 años, perdió la vida ayer miércoles en la clínica Jesús del Norte

‘‘El doctor nos dijo que el 90% de los pulmones de mi hermano estaban afectados, necesitaba una ampolla (tocilizumab) tres en uno, intravenosa, que costaba 5.500 soles. Tuve que conseguirme de donde sea y deposité el dinero. Pasan dos días y el domingo me llaman para decirme que necesitaba ingresar en la UCI, lo que significaba un pago de 8 mil soles diarios’‘, explicó Isabel Villajuán. Ahora debe enfrentar una deuda de cerca de 49 mil soles. “Con polladas y préstamos logré reunir la plata y les pagué. Peor no alcanzó. Lo han dejado morir. Y encima, la deuda está pendiente'‘, dijo la mujer entre lágrimas.

El convenio podría aliviar su tristeza. Esa es la idea del acuerdo entre las clínicas y las entidades prestadoras de salud del Estado.

“El paquete integral implica honorarios de médicos, enfermeras y técnicas, así como ventiladores, monitores y medicamentos, incluso están incluidos los exámenes de laboratorio. Sin embargo, no serán cubiertos por el contrato los casos donde el paciente con Covid tiene evidentemente un deterioro renal y esa insuficiencia renal va a necesitar una hemodiálisis, y la hemodiálisis no está incluida en el paquete”, precisó el representante de las clínicas, Carlos Joo.

Sin embargo, fuentes del SIS informaron a este diario que las denominadas enfermedades concomitantes serán parte del acuerdo.

“En este acuerdo, las prestadoras de servicio del Estado (SIS y EsSalud) financian todos los gastos incurridos por estas atenciones a los pacientes de Covid-19, sin importar los días de permanencia ni las enfermedades concomitantes que se presenten”, manifestaron las fuentes.

"Enfermedades concomitantes son las que se presentan durante el tiempo que el paciente esté siendo tratado por el Covid-19, como un derrame cerebral, una infección generalizada o el requerimiento de diálisis. Si excede los 55 mil soles, también lo cubrirá el Estado. No importan los días de permanencia, el acuerdo con las clínicas es un contrato para establecer la tarifa, pero la salud de las personas está por encima de los índices y parámetros que se impongan en el contrato. Si necesitan estar más días, seguirán internados", explicaron las fuentes.

Por su parte, el vocero de las clínicas, Carlos Joo Luck, admitió que su gremio tardó en arribar a un acuerdo con el Estado. Que debió resolverse desde el principio de la pandemia del nuevo coronavirus.

"Nosotros venimos reuniéndonos hace 60 días. Y en una primera gestión del SIS se llegó a un primer preacuerdo que ha sido público, quedando a una tarifa de 90 mil soles. Sin embargo, el SIS entra en una nueva etapa de administración y todo se reduce a 34 mil soles", dijo el médico Joo.

“No había necesidad de que el presidente Martín Vizcarra anunciara lo que anunció (la aplicación del artículo 70° de la Constitución para tomar el control de las clínicas), porque la sociedad de clínicas nunca jamás ha dejado de asistir a las convocatorias que nos hizo el SIS. Reconozco que se tardó, sí, que el presidente tiene la razón, que hemos demorado mucho, claro que sí. Lo que no me parece correcto es que anunciara que iba a expropiar las clínicas. Eso no lo acepto”, apunto.

Lo cierto es que Vizcarra nunca habló de expropiar nada.

“No soy fujimorista”, dice Carlos Joo Luck.

“He trabajado en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, cuando era director del hospital Alcides Carrión y de la Dirección Regional de Salud del Callao, pero yo soy independiente”, respondió Carlos Joo, representante de las clínicas.

“He trabajado en las clínicas Javier Prado y Stella Maris. Además he sido profesor asociado de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, apuntó.

“Cuando me desempeñé como director de la región de Salud del Callao, nunca se hicieron las atrocidades de las esterilizaciones forzadas. Por esa razón, y pese a que el Congreso, la Policía y la Fiscalía investigaron el caso, nunca tuve alguna responsabilidad que me deba avergonzar”, dijo el médico Joo.

La clave

Crítica. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) cuestionó el mensaje del mandatario Martín Vizcarra, quien supuestamente advirtió de la expropiación de las clínicas, algo que no mencionó y aclaró el jefe del Estado.

