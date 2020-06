La pandemia no solo ha traído consigo sufrimiento y dolor por las miles de muertes en todo el país, sino también ha despertado la creatividad para solucionar problemas constantes en nuestra sociedad. Ese es el caso de dos jóvenes sanmarquinos, quienes pensando en los millones de escolares que no cuentan con acceso a la tecnología, crearon una computadora a bajo costo que permitirá que reciban sus clases virtuales.

Jorge Rojas Barnett, estudiante de posgrado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, y Edith Biamonte Leguía, egresada de la Facultad de Química e Ingeniería Química, han fabricado placas electrónicas que permiten elaborar computadoras de rápido ensamblaje y a menos de S/ 200.

Este proyecto, bautizado como ‘Amautas’, nació como una forma de ayudar a estudiantes de primaria y secundaria que no pueden acceder a sus clases remotas durante esta pandemia.

“La iniciativa nació porque en el Perú hay más de 2.5 millones de escolares que no cuenten con una computadora en casa. Sabemos que contar con esa tecnología es vital, es por ello que decidimos difundir este tipo de plataformas electrónicas, con hardware o software libre, que permite que cualquier persona pueda ingresar a la plataforma de educación online a buscar información de una manera sencilla, y así cursar su año académico. No queríamos que pierdan el año escolar, no queríamos que se vea afectada la calidad de la educación”, comentó Jorge Rojas a La República.

Según uno de los líderes del proyecto, las “Amautas” son placas de circuito impreso a doble capa con montaje SMD que al conectarse pueden adaptarse fácilmente a un televisor y generar una computadora.

A la fecha, esta iniciativa cuenta con más de ocho mil pedidos de diferentes instituciones educativas. Ellos han brindado su tiempo para configurar esta tecnología y ahora buscan una alianza con el Ministerio de Educación (Minedu) para que esta ayuda llegue a más alumnos a nivel nacional.

“Le ofrecemos esta propuesta de solución al Minedu, para que sepan que no todo es celulares, sino que también existen este tipo de plataformas libres que uno puede utilizar y configurar (...) Sería bueno articular con ellos, además, para verificar las solicitudes que nos han llegado y saber si los colegios que nos han pedido ayuda o los padres que han escrito sus cartas, realmente lo necesitan. Hay una gran demanda de solicitudes”, enfatizó.

Asimismo, vienen solicitando la donación de teclados y mouse usados para poder llegar a la primera meta y donar 20.000 computadoras de bajo costo. Si deseas contribuir a que más personas cuenten con esta tecnología, contáctalos al 998528730 o escribe a: jorge.rojas4@unmsm.edu.pe. Cabe resaltar que empresa o persona que apoyen a esta causa se les otorgará una constancia de donación.

Otros proyectos

Además del primer proyecto, Jorge y Edith ayudan a que más personas no se infecten de la COVID-19. Durante la pandemia han realizado una importante donación de máscaras, certificadas bajo norma técnica peruana EDP 101 e impresas en 3D, a todos los héroes y heroínas que luchan en primera línea en los hospitales.

“Realizamos siempre este tipo de actividades sociales con tecnología. No es la primera vez. Ahora vista la coyuntura hemos incrementado nuestras labores”, comentó Rojas a La República.

Ellos han donado más de 25.742 protectores faciales a entidades como el Minsa, el Cuerpo General de Bomberos, otras. Incluso el ministro de Salud, Víctor Zamora, se mostró agradecido por la contribución.

“Estamos muy contentos y orgullosos de que universitarios, a través de esta red solidaria, estén contribuyendo con este material tan importante. Yo les agradezco de corazón, a nombre de mis colegas que están en la primera línea de combate, porque esto (la donación) es invaluable”, señaló el titular del Minsa.