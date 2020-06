Victor Zamora: clínicas también atenderán a pacientes COVID-19 sin seguro

Luego de que el presidente Martin Vizcarra diera un plazo de 48 horas para que las clínicas privadas y el Sistema Integral de Salud (SIS) llegaran a un acuerdo sobre las tarifas de atención para los pacientes con coronavirus, el jefe de la cartera de Salud, Victor Zamora anunció el 24 de junio que el trato se logró.

Según Zamora, la atención no solo será para pacientes COVID-19 que sean referidos de un centro de salud público, sino que en caso acudan a uno particular, el privado deberá informar a las instituciones del Estado correspondientes para que se realicen los procesos adecuados. Más allá de esto, garantizó la atención de las personas, cuenten o no con un seguro de salud.

“Aquí lo importante es la salud. No podemos demorar en la atención. La persona no puede estar buscando por toda la ciudad una cama UCI”, declaró el ministro.

Asimismo, indicó que las clínicas privadas establecieron tarifas accesibles para que el Estado, a través del SIS y EsSalud, puedan asumir los gastos de las personas infectadas con COVID-19 que acuden a estos centros de salud tras no encontrar espacios en los hospitales del país.

Por otro lado, Victor Zamora recalcó que respecto a las deudas adquiridas por los familiares antes del acuerdo serán evaluadas para que el Gobierno pueda pagarlas y los dependientes no la asuman.

El Ministro de Salud también manifestó que como aún no hay contratos firmados, la atención por lo pronto será brindada, pero no se beneficiarán con ningún acuerdo.

“Hoy probablemente no pueda que se beneficie de ningún acuerdo porque los contratos aún no están firmados, pero cuando esten listos se procederá a dar los beneficios”, sentenció.

Finalmente, Zamora confirmó que en el sector privado hay un total de 1400 camas UCI disponibles para comenzar la atención de pacientes COVID-19.

