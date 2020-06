Por: Melina Ccoillo y Óscar Chumpitaz

Hasta el cierre de edición, el Consejo de Ministros seguía evaluando el reclamo de los gremios de transporte público en torno a la entrega de un subsidio. Este fue un pedido que ocasionó que el martes último se realizara un paro de combis y cústeres en Lima y Callao.

Se debe indicar que ese mismo día, Carlos Lozada, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se comprometió a evaluar la entrega de este subsidio. Eso causó que la Unión Gremial de Transporte Urbano (UGTU) decidiera reiniciar ayer sus actividades.

No obstante, los representantes de la UGTU aseguraron hasta el cierre que no tenían comunicación con alguna autoridad. “No tenemos ninguna respuesta. Estamos a la espera de que concluya el Consejo de Ministros. Sin embargo, de no darse el resultado favorable ni una respuesta clara, definitivamente vamos a retomar el tema de la paralización”, aseguró Samuel Aguilar, vocero del gremio de transporte urbano, que representan el 85% de las unidades de Lima y Callao.

En tanto, Aguilar reveló a La República que el gremio también se ha reunido para tomar nuevas medidas, si la respuesta del MTC no es la que esperan. “Daremos un mayor pronunciamiento una vez que tengamos los acuerdos”.

Cabe estacar que la UGTU está conformada por cinco empresas de transporte urbano, cuyos representantes se han opuesto en diversas oportunidades a la reforma del transporte. Sin embargo, el subsidio que hoy exigen es una necesidad por la pandemia del Covid-19.

No más demoras

Ya hace un mes, Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, dijo a este diario que una solución al problema del transporte público en medio del nuevo coronavirus sería que el Gobierno oficialice el subsidio, con el objetivo de que los conductores de las combis y cústeres acepten laborar con el 50% de su capacidad. Esto, además, serviría para que pueda reducirse la aglomeración en las unidades y las empresas puedan usar el 100% de su flota.

En tanto, Alfonso Flórez, de la Fundación Transitemos, recalcó que el transporte público es un "sistema esencial", por lo que no se entiende la demora para la entrega del subsidio.

"Ha habido varias reuniones, pero hay gran lentitud. El subsidio es necesario ahora que los operadores tienen que transportar a la mitad de sus pasajeros. Ellos tienen derecho a tener este subsidio".

Demora por transferencia

Según explicó el MTC, la demora ocurrió porque el Ejecutivo no definía la manera para fiscalizar y supervisar la transferencia de recursos públicos a los municipios provinciales que se encargarán de entregar el subsidio. En el caso de Lima, la entrega será a través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Casi 207 mil papeletas se han impuesto en la emergencia

“Muchas vidas se han perdido por actos irresponsables en las vías”, afirmó un alto oficial de la Policía al señalar que se han impuesto 206.386 papeletas por infracción al estado de emergencia en el país.

Destacó que del 16 de marzo al 21 de junio fueron intervenidos 281.732 vehículos, de los cuales 180.368 fueron en Arequipa; 22.563 en Lima; 11.133 en Ica; y 6.279 en Tumbes.

Asimismo, 94.443 personas que violaron las normas sanitarias fueron detenidas o retenidas, de acuerdo al Decreto Supremo 044-2020-PCP.

Para contener la propagación del Covid-19, el Gobierno endureció las medidas con multas y penas.

