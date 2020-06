Toque de queda continuará después del 30 de junio con horario distinto, afirmó Zamora

Víctor Zamora, ministro de salud, manifestó que el toque de queda instaurado por la emergencia sanitaria continuará después del martes 30 de junio (fecha de la culminación de la cuarentena obligatoria e inmovilización social). El titular del sector aclaró que emitirán un pronunciamiento sobre las nuevas medidas para la nueva convivencia.

“Antes del 30 de junio estableceremos las nuevas reglas de convivencia. No todas las medidas de restricción se levantarán. El toque de queda continuará, pero con un horario diferente, tampoco está descartado que las restricciones más fuertes se mantengan en regiones en donde la enfermedad está aumentando, como en Arequipa, Ica y Chimbote”, indicó.

Añadió que las actividades económicas continuarán reactivándose; sin embargo, por ahora, están tomando en cuenta las que no generen un alto índice de infectados en el Perú. No obstante, los eventos que requieran asistencia masiva aún no serán parte de la convivencia diaria.

“Hemos pasado al lema ‘Primero mi salud', esto significa que la persona tiene que tomar medidas para evitar contagiarse: lavarse las manos, mantener la distancia y usar mascarilla”, dijo. Agregó que luego del 30 de junio, “habrá una cuarentena que reduzca los contagios fuera de los espacios de trabajo”.

Explicó que el Estadio Nacional no podrá abrirse para el público en caso haya un partido de fútbol. Por último, expresó que no ve “contrariedad” de la salud con la reactivación económica. “Tener una economía fuerte para tener un sistema de salud fuerte”, dijo. Zamora

Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha confirmado la extensión de la cuarentena; no obstante, los especialistas en salud piden una cuarentena focalizada en ciertas regiones.

¿Toque de queda total continuará los domingos?

La inmovilización social obligatoria total los días domingos aún se encuentran en evaluación. El ministro de Defensa, Walter Martos, manifestó que “sí continuaría, pero esto será nuevamente evaluado en la próxima reunión con el Ejecutivo”.

¿Cuándo termina la cuarentena en Perú?

El Ejecutivo marcó como fecha de finalización el martes 30 de junio; sin embargo, los ministros anunciaron que el presidente brindará una conferencia de prensa sobre las nuevas reglas para la convivencia y aún no descarta una cuarentena focalizada.

