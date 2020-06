Fiscalizadores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores realizaron una operación en los alrededores de un mercado la mañana de este jueves 25 de junio.

En las calles aledañas, encontraron a decenas de vendedores ambulantes, quienes seguían trabajando de manera informal a pesar de que la comuna les ofrece un espacio más seguro.

En imágenes difundidas por Latina, se observa que los comerciantes se enfrentan a los fiscalizadores con piedras y palos. Ellos fueron detrás del camión donde se llevaban sus mercaderías.

“Ellos meten golpe y ¿qué?. El bono no nos ha llegado a nosotros”, comentó uno de los vendedores. “Eso es robo. Nosotros trabajamos honradamente. ¿Quiere que robemos? Vamos a ir a la esquina a robar celulares. ¿Eso quiere?”, respondió otro cuando le preguntaron por qué no se empadronaron para vender en el espacio habilitado por el municipio.

Una de las afectadas aseguró que brindó sus datos, pero que la municipalidad nunca se comunicó con ella para indicarle el proceso que debe seguir para laborar en el nuevo lugar. “Es mentira. Yo me he inscrito y no me han llamado”, señaló.

El jefe de Fiscalización precisó que todos están empadronados, pero que prefieren continuar en las calles porque están acostumbrados a vender allí.

“Si esta gente está empadronada, ¿por qué no quieren ir? Quiero llevarlos ahí para mañana trabajar conjuntamente con ellos el plan de Formalízate. Estoy dándole la oportunidad de darles un espacio con todas las comodidades y las medidas de salubridad y seguridad”, afirmó.