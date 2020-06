Piden ayuda para recién nacido con malformación en el intestino

Los padres de un bebé recién nacido se encuentran desesperados debido a que su hijo, quien presenta una malformación en el intestino, necesita ser operado. Según comentó el padre, Christian Reynoso García (32), el neonato necesita ser trasladado hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INS).

El menor se encuentra internado en el Hospital San Bartolomé, en el Cercado de Lima, donde tampoco puede ser intervenirlo quirúrgicamente. Pese a que se encuentra estable, los médicos han advertido que la operación debe realizarse con urgencia.

“El Hospital San Bartolomé dice que ya informó al INS, pero ellos dicen que no tienen cupo para poder ingresar a mi hijo. Asimismo, en este nosocomio me indican que no lo pueden operar porque no tienen ventilador artificial. (...) Ningún personal me ha brindado o se ha contacto con nosotros”, comentó a La República.

En ese sentido, Reynoso García hace un llamado a las autoridades de ambos centros médicos y piden que prioricen la operación de su menor hijo.

“Mi hijo debe ser operado ya. He tenido que llegar al punto de llamar a la prensa porque aquí (San Bartolomé) no me dan una respuesta lógica. Pido ayuda a las autoridades para que atiendan mi caso y puedan operar a mi hijo. Estoy muy preocupado”, comentó.

Por su parte, La República se comunicó con el área de prensa del Hospital San Bartolomé e indicaron que ya este caso estaría siendo evaluado y que el día de hoy posiblemente el bebé será operado en sus instalaciones. Sobre el tema de los respiradores artificiales indicaron que en caso de no que hubiera algún equipo para una intervención de emergencia por un tema de que todos se estén usando para distintos pacientes, el nosocomio se encargaba de alquilarlo en un laboratorio privado.