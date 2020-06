Limeños siguen sorprendiéndose con sus recibos de luz

Más hogares de Lima vienen comprobando que de pronto deberán pagar el doble y hasta el triple por el servicio de luz eléctrica. Las personas a quienes hemos entrevistado en distintos distritos piden que las empresas les informen el motivo del alza pues sus consumos de energía no han variado.

Janeth Cruz, de Sarita Colonia, en el Callao, refirió que en el mes de mayo ENEL les envió un recibo por 423 soles. Les llamó la atención porque normalmente pagaban 180 soles y no debían ningún mes. Todavía no han ido a reclamar, y es que no saben si las oficinas de la empresa están atendiendo.

“Siempre pagamos el recibo en las agencias que hay por la casa, pero ahora como el cobro es demasiado alto tenemos que ir donde nos solucionen el problema. Es demasiado pagar 423 soles por un mes. Además, no lo podemos hacer porque en la casa solo mi hermano está trabajando, los demás hemos perdido nuestros empleos”, sostiene Janeth Cruz.

En el distrito de Magdalena, Dayorkis Díaz refiere asombrada que debe una cantidad que casi cuadruplica los pagos anteriores. De 90 soles pasaron a cobrarles 311 soles. Intentaron hacer el reclamo por las páginas web de ENEL pero no obtuvieron ninguna respuesta.

“También hemos llamado y nos dejaban en espera, sin decirnos nada. Se nos hace muy difícil cancelar este recibo. Precisamente, cuando empezó la crisis sanitaria hicimos un esfuerzo para pagar los meses de marzo y abril con el fin de evitar que ocurriera una acumulación, y ahora nos ponen este monto”, dice con pesar.

Situación similar encontramos en Cercado. Ahí, Gabriela Carhuas manifiesta que el consumo de la familia oscila entre 200, 220 y no más de 240 soles. Ellos también decidieron pagar sus recibos aún con la pandemia encima, para que después no les cobren intereses.

Pero ayer Gabriela entró a la web de la empresa para ver su cuenta, porque el físico hace tiempo que no le envían a su casa, y se dio con la sorpresa de que el monto había ascendido a 363 soles y que además venció el 19 de junio.

“Nunca he dejado de pagar para no tener problemas, ya que el fraccionamiento de deuda no es muy confiable tampoco. No estamos dispuestos a pagar esta cantidad, haremos el reclamo porque es un monto excesivo. No pueden alegar que hemos estado utilizando más energía, ha sido igual y hasta menos. Además, estamos sin trabajo. No vamos a pagar este recibo, estamos buscando la manera de reclamar”, sostiene.

Otro entrevistado fue Arturo Paredes. Él contó que se encarga de pagar el recibo de luz de la casa donde vive su madre de 70 años y su tía de 80 años, en La Perla.

Afirma que en los últimos meses pagó 85 soles aproximadamente y en mayo les cobraron casi tres veces más, 220 soles. No entiende por qué. Dice que es una casa donde viven dos ancianitas que se limitan a ver televisión o escuchar radio. Entonces, le parece raro que se triplique el costo del servicio.

Arturo Paredes ha estado reclamando a Enel por la vía digital pero se encuentra con el misma barrera que otros usuarios. Indica que quien responde no es una persona sino una máquina. Igual ha mandado un correo a Fono-cliente y también ha puesto una queja por whatsap. La respuesta ha sido que no procede porque el medidor estaba en un nivel y que ha subido en kilowat. El siguiente paso que tomó fue enviarles, siempre virtualmente, una foto del medidor pero dice que Edelnor se cierra.

Finalmente se ha visto obligado a pagar el recibo porque le han dicho que primero hay que pagar para luego reclamar. Afirma que presentará su queja en Osinergmin y volverá a hacerlo en Enel con la esperanza de que el próximo mes le devuelvan o le descuenten el exceso que cobraron.

“Yo no sé lo que va a pasar en adelante con el recibo de mi madre. Si no me tuviera, no habría forma de que ella pague esta cantidad elevada porque con el pago de 220 soles se le va media pensión. No sé cómo han aplicado estos montos, tampoco lo explican a la población”, cuestiona Arturo Paredes.

Isamar Castro vive en San Martín de Porres. Ella también debe pagar 200 soles por el mes de mayo y asevera que en su casa no han añadido un aparato electrónico extra que sustente este incremento. Dice que antes pagaban no más de 100 soles y ahora no sabe cómo resolver esta nueva situación.

Ella todavía no ha reclamado porque también es de las personas que acaban de ver el recibo a través de la aplicación del banco. Desde que empezó la pandemia no le traen el recibo físico.

“Cuando mi familia se entere va ser una terrible sorpresa. Voy a tener que informarme si la oficina más cercana está atendiendo para ir a reclamar, lo tengo que hacer yo porque los demás en mi casa son personas mayores. No estamos en condición de afrontar esto”, acota.

Pero no solo se trata de cobros duplicados y triplicados. También encontramos el caso de una persona mayor que dejó su casa en Pueblo Libre desde que empezó el estado de emergencia sanitaria para ir a vivir con su hija. Sin embargo, durante los tres meses en que la casa permanece cerrada la tarifa que le cobraron fue la misma, 200 soles, “cuando nadie tocó ni el timbre”, según comenta un familiar de la propietaria.