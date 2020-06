“Comunicampatía”

Fernanda Falcone, comunicadora y consultora organizacional.

Las organizaciones existen a través de las conversaciones y de la noche a la mañana el mundo cambió a ser digital. En el trabajo tuvimos que aprender a surfear en aguas desconocidas con nuestro jefe y equipo. Aprendimos nuevas dinámicas, tiempos y a respetar las esferas privadas del teletrabajo con su porosidad característica entre la vida profesional y la personal, las dificultades de desconexión de algunos que exigen a otros estar disponibles 24/7 ¡y usted ni nadie es un chatbot! Desarrollamos cercanía y empatía relacional como nunca nos habíamos permitido, mayor comunicación para una mayor coordinación. ¿Nuestro próximo desafío postpandemia será cómo agregar valor a la presencialidad?

Herramienta indispensable

Hanna Houdali, experto en asuntos corporativos.

La comunicación ha demostrado ser indispensable para afrontar la complejidad en forma de virus. El Covid-19 fuerza a las organizaciones a replantearse cómo conectar con sus audiencias y está llevando a la comunicación interna al siguiente nivel. Esta debe promover información relevante y útil, impulsar cohesión a pesar de las distancias, mantener la motivación, moldear comportamientos, dando coherencia a las acciones, y afianzando la confianza en las decisiones tomadas. No hay excusas para que los líderes no se conecten con sus equipos. Lo importante es estar cerca no solo para transmitir un mensaje, sino para escuchar. Y en tiempos de pandemia, nuestros equipos tienen mucho que decir.