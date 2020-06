Puno. Un sacerdote de la prelatura de Huancané perdió la vida a consecuencia del nuevo coronavirus tras batallar contra la enfermedad por algunos días en el Área COVID del hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca.

El sacerdote de iniciales J.J.Q.C., de unos 39 años de edad, falleció a las 17:30 horas del último lunes. Para intentar salvar su vida, los médicos lo asistieron con un ventilador mecánico; sin embargo, la enfermedad no dio tregua y pereció en plena lucha.

Gran congoja a causado entre sus más cercanos amigos y los feligreses. Incluso le dedicaron unas palabras a través de las redes sociales por su partida.

Uno de sus amigos escribió: “Ya siendo sacerdote, se encargó de dos parroquias muy pobres, y sin duda las más pobres económicamente de toda la Prelatura de Juli: Huacullani, Kelluyo. Allí, cuando comenzó su labor pastoral, solo iba una persona a la misa dominical. Y poco a poco fue convirtiendo a la gente. Ojalá que los demás sacerdotes siguieran sus pasos, y no abandonen a tantas almas que iban como ovejas que no tienen pastor”.

En otro pasaje del mensaje indica: “Puedo dar un testimonio personal de entrega que como sacerdote que vivía la caridad. Muchas veces, me ha acompañado para ir de visita pastoral, prácticamente a todos los rincones de la Prelatura, manejando el carro, confesando, e incluso, siendo mi apoyo cuando en algunas ocasiones me he sentido débil con la salud”.

Solo en el hospital de Juliaca a la fecha se ha registrado el fallecimiento de 12 personas a consecuencia del coronavirus. Asimismo se reporta -al momento- más de 500 casos de COVID-19, cuadruplicado en casos a la provincia de Puno que registra 130.