Coronavirus en Perú. Para los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), la planta productora de oxígeno medicinal que se va a instalar para apoyar a la comunidad durante la pandemia debe estar en manos de la comuna y no de terceros. En sesión de concejo ordinaria virtual el alcalde Daniel Marcelo informó ante el pleno la intención de invertir en esto, que es uno de los principales problemas que tiene la ciudad en la lucha de los infectados con coronavirus por sobrevivir.

Sin embargo, precisó que no se ha hecho contrato con nadie aun y que si algún regidor tomó contacto en este tema podía ayudar a la gestión. “Si hay empresas interesadas alcáncennos la información, ayúdennos”, expresó. El regidor Robert de la Cruz tomó contacto con los ingenieros metalúrgicos de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) para ver la posibilidad de crear la planta, la que se podría instalar en el distrito de La Esperanza, donde la comuna de esa jurisdicción tiene un local casi listo para utilizar.

“No tenemos ningún interés en que el equipo sea chino o de otro país. Lo que se quiere es inmediatez, por eso estamos viendo si es en el distrito de La Esperanza o en la ciudad o en algún hospital. Eso se va a ver recién”, aseveró el burgomaestre.

Por su parte, el concejal Juan Namoc, afirmó que hoy no se quiere parques ni jardines, sino preservar la vida. “Convoque propuestas para implementar la planta municipal de oxígeno. No lo ponga en ningún hospital del Minsa, ni en EsSalud. Que sea municipal y usted pueda proveerlos, para que no tenga problemas”, refirió Namoc.