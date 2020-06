Martín Vizcarra llama la atención a Tacna por realizar ceremonia

Liz Ferrer Rivera

El Perú cumplió cien días desde que inició su estado de emergencia por la pandemia del Covid-19. Ayer por primera vez se realizó una ceremonia cívica en un recinto cerrado, que provocó la intervención del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito.

Se trató del agasajo a los agricultores tacneños que laboran en la feria La Agronómica por su día. Este recinto es amplio y a cielo abierto, alberga productores de las cuatro provincias quienes diariamente venden allí sus cosechas. La ceremonia se realizó en un área cercana a la puerta de salida de la feria.

El evento fue cuestionado en las redes sociales por la concentración de alrededor de 250 personas y la participación de autoridades locales. El Comité de Gestión Regional Agrario organizó la ceremonia y la Dirección Regional de Agricultura entregó galvanos de reconocimientos. Entre los invitados estuvo el alcalde de la provincia de Tacna, Julio Medina Castro, el gobernador regional Juan Tonconi Quispe, el jefe de la Macro Región Policial Javier Bueno Victoriano, alcaldes distritales invitados y más de cien agricultores.

Aunque los organizadores de la ceremonia pedían de forma constante el distanciamiento social a los asistentes, la aglomeración fue inevitable. Y a ello se sumaban más de 30 periodistas y personal de Imagen de distintas instituciones, cubriendo el evento.

Lo ocurrido fue conocido a nivel nacional, después que fuera informado ayer en la conferencia para la prensa que ofreció el mandatario del país, Martín Vizcarra Cornejo. "No podemos bajar la guardia. Que fecha más significativa tenemos en el país que el 28 de julio. No se hará la ceremonia, ni misa, y si participamos en algunas actividades por esa fecha será con la mesura del caso. Una autoridad no puede quebrantar las normas. La mejor forma de actuar es con el ejemplo (...) Tacna tiene pequeño crecimiento (en casos de Covid-19) pero un crecimiento al fin. No puede haber reuniones masivas de gente bajo ningún pretexto", dijo el presidente.

La fiscal de Prevención del Delito, Cecilia Ramos Meléndez, acudió ayer después que el evento concluyó de forma intempestiva. Ella levantó un acta sobre la ceremonia y entregará su informe a la Fiscalía Mixta de Gregorio Albarracín para que efectué las investigaciones por el presunto delito de violación a las medidas sanitarias contra las autoridades que organizaron el agasajo sin respetar las restricciones propias del estado de emergencia.v