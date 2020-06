Padres de familia se encuentran desesperados al no contar con un lugar para enterrar a su pequeña hija fallecida. Ellos, Aracely Rubio y Junior Ruíz, denunciaron que la Municipalidad de Lurín no les permite comprar un nicho en el Cementerio Municipal, ya que “no son vecinos ni pertenecen al distrito”.

“Llego a la municipalidad a las 8 de la mañana, para comprar el nicho y poder enterrar a mi hija, pero me dicen que no se puede porque le están dando acceso a los que viven en ese distrito. Yo quisiera hacer llegar este mensaje al alcalde, mi hija es un angelito no tiene la culpa”, indicó el padre.

Ambos manifestaron que les indigna esta actitud, ya que su niña fallecida no tendría la culpa. Ellos explicaron que la menor nació el último viernes 19 de junio y murió el domingo por una posible negligencia médica del hospital María Auxiliadora.

La madre detalló que exigen una investigación en el nosocomio por la prematura muerte de su hija, puesto que pudo ser por irregularidades en el establecimiento. “Las enfermeras esperaban que llegue a 10 de dilatación, yo estaba ahí desde las 10 de la noche, ya había botado todo el líquido, esperaron hasta las 4 de la mañana para poder ser atendida, creo que (la muerte) fue por falta de los doctores”, dijo a ATV.

Añadió que ella estaba programada para una cesárea, pero el personal decidió por un parto normal. “Mi embarazo estuvo bien, todo estaba bien”, dijo. Ambos padres de familia no pertenecen a Lurín; el padre es venezolano y la madre es de Jaén. Ellos esperan que pronto accedan a un nicho en el Cementerio Municipal del distrito, ya que no saben dónde enterrar a su hija.

