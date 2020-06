Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, invocara el artículo 70 de la Constitución, en su última conferencia del día miércoles 24, el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, mostró su rechazo ante el excesivo cobro de las clínicas a los pacientes con COVID-19, pero también con lo anunciado por el jefe de Estado.

“La invocación al artículo 70 es una equivocación, puede dar pie a un rompimiento del marco jurídico. (...) si metes el artículo 70, da la sensación de un tufillo estatista que no hace bien en el momento en que estamos”, detalló Muñoz Wells en diálogo con RPP.

La autoridad edil expuso que el comportamiento de las clínicas han sido abusivas, tanto en sus tarifas excesivas como en las últimas declaraciones del vocero de dicho gremio. No obstante, manifestó que se pudo aplicar otras medidas sin la necesidad de recurrir a “normas equivocadas”.

Muñoz comentó que un gobernante tiene que utilizar los argumentos debidos, de tal caso vulneraría el Estado de derecho. “Me parece que es aberrante que una clínica cobre esas cifras. (...) todas esas cosas hay que corregir, pero dentro de marco de la ley”, arguyó.

Más temprano, Jorge Muñoz utilizó sus redes sociales para señalar que si bien defiende el acceso a la equidad y pone por encima de los intereses, los derechos y la vida, muestra su angustia por una posible expropiación.

“Señor presidente Martín Vizcarra, todo mi apoyo en la negociación de tarifas justas en las UCI de las clínicas privadas; pero mi profunda preocupación por una posible afectación a la propiedad”, agregó.

¿Qué dijo Martín Vizcarra en conferencia de prensa?

El presidente y su gabinete realizaron una conferencia de prensa para dar un balance por los 100 días del estado de emergencia por la epidemia del coronavirus.

Durante el pronunciamiento, el mandatario se refirió a las denuncias de familias con pacientes COVID-19 que acusan a clínicas privadas de cobrar grandes sumas de dinero por la atención, sobre todo cuando es necesario internarlos en camas UCI.

Vizcarra aseguró que el Ejecutivo intentó llegar a un acuerdo con las clínicas, pero estas se habrían negado a bajar sus costos pese a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. En tal sentido, les dio un plazo definitivo para consensuar.

“La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente, así que vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo y ojalá que así sea”, indicó.

Si los establecimientos privados no aceptan la propuesta del Gobierno, el mandatario advirtió que podría poner en aplicación el artículo 70 de la Constitución Política.

¿Qué dice el artículo 70 de la Constitución Política del Perú?

El artículo 70 de la Carta Magna dice textualmente lo siguiente:

“El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo o indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropietario”.

Es decir, el Estado podría intervenir en el manejo temporal de los cobros hechos por las clínicas, mientras dure la emergencia nacional. Especialistas han advertido que no necesariamente se tendría que expropiar a dichas empresas del sector salud.

