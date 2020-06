Hijas de enfermera fallecida por COVID-19: “No la atendieron por no tener contrato fijo”

María Pía Ponce

Zulma Torres Tesén (28) y su hermana Eliana viven en Ventanilla. Actualmente, se encuentran indignadas y con una inmensa tristeza por la pérdida de su madre, quien trabajaba como enfermera en el Hospital central de la Fuerza Aérea del Perú. Ellas denuncian que una vez que su progenitora se contagió de COVID-19 no recibió asistencia de salud con prontitud en dicho nosocomio porque no tenía un contrato fijo.

María Magdalena Tesén More, de 48 años, era Técnica de enfermería e ingresó a laborar en enero del 2018 al hospital de la FAP. Hace más de dos años trabajaba bajo la modalidad de recibos por honorarios, con la promesa de obtener un Contrato Administrativo de Servicios (CAS), que nunca se llegó a concretar.

Zulma Torres cuenta que en mayo, su madre presentó fiebre por tres días consecutivos. En aquel momento, llamaron al jefe de esta para pedirle que le realicen la prueba rápida para coronavirus y de esa manera poder descartar la presencia del virus en su cuerpo. Ante esto, le indicaron ir al hospital al día siguiente.

Al llegar, según su testimonio, permaneció casi todo el día a la espera de la prueba, sin embargo, solo registraron su pedido y le indicaron que regrese al día siguiente para realizar dicho descarte.

Sin embargo, al día siguiente la salud de María empeoró y ya no pudo levantarse de la cama. La fiebre era muy alta y, con ayuda de unos colegas de su madre, pidieron una ambulancia para que sea trasladada a un hospital.

“Me dijeron que las ambulancias no llegan hasta Ventanilla y que si mi mamá se sentía mal tenía que ir ella misma al hospital”, afirma Zulma.

Al pasar los días, el 29 de mayo, su mamá comenzó a sentir que le faltaba el oxígeno y decidieron ir al hospital de la Fuerza Aérea en un taxi. Al llegar al área de emergencias tuvieron que esperar por varios minutos, ya que, pedían el carnet de su madre para que pudieran atenderla y además les dijeron que no había camas de hospitalización disponibles.

Con la ayuda de los colegas de la señora María, lograron hacer que uno de los doctores de la FAP la atendiera.

“La señorita de sistemas nos ponía excusas para no hacer pasar a mi madre, incluso al mismo doctor le decía que no podía atenderla por no tener el carnet de asegurados como un policía”.

A la mañana siguiente Zulma, regresó al hospital llevando las medicinas que le pedían. Pero se dio con la sorpresa de que a su madre ya la iban a derivar al Hospital de Emergencias de Ate porque no podían seguir atendiéndola ahí.

El 3 de junio trasladaron a la paciente con soporte de oxígeno en una ambulancia hasta Ate. Zulma tuvo que regresar luego para llevarle una frazada y otras cosas que le pedía el hospital; al llegar no la hicieron ingresar y esperó hasta las 3:00 p. m. Fue entonces que le avisaron que su madre ya estaba conectada a un ventilador mecánico.

Pasaron los días y un 19 de junio la llamaron en la madrugada para darle la noticia de que su madre había fallecido por neumonía severa y por una bacteria que adquirió en el mismo hospital, y que este problema era “normal” por el proceso de la entubación, le explicaron.

“Como es posible que nos hayan hecho esperar tanto en el hospital de la FAP, mi mamá trabajó más de dos años y ella se contagió cumpliendo su labor. Además, ella atendía con mascarilla quirúrgica, de esas delgadas porque el hospital ya no contaba con las otras”.

La familia pide que se haga justicia y los indemnicen, han quedado solas aquí en Lima y desean un apoyo por los años de trabajo brindados, más aun arriesgando su vida en plena pandemia.