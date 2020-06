Un caso de Ripley le sucedió a un ciudadano que se dedica a la venta de celulares en Trujillo: una encomienda a su nombre con 85 de estos aparatos, valorizados en 68 mil 55 soles, desapareció de la empresa a través de la cual se hizo el envío desde Lima.

El agraviado, de iniciales W.F.R. (31), señaló que el sábado último compró a una proveedora en la capital 75 celulares de marca Huawei y 10 de marca ZTE, que le fueron remitidos a través de la empresa de Cargos y Encomiendas Allinbus S.A.C. cuyo local en Trujillo está ubicado en el jirón Amazonas 499.

La víctima se acercó a recoger su mercadería este lunes 22 alrededor de las 4 de la tarde. En el local, los encargados se pusieron a buscar el envío por espacio de unos 10 minutos y le manifestaron a W.F.R que no había nada pero que regrese más tarde pues iban a seguir revisando las encomiendas.

El hecho es que cuando llegó nuevamente a eso de las 6 de la tarde, los dependientes le dijeron que el paquete ya había sido recogido. Incluso le sacaron un comprobante en donde figuraba una firma rara que supuestamente era la de él.

“Pero en ese papel no estaba mi nombre, ni mi DNI, ni mi huella digital, que es lo que se estila, pues recogí otro paquete ese día y ahí si figuraban todos mis datos. Lo más sospechoso es que cuando quise tomar foto de ese comprobante no me dejaron, solo me lo mostraron a través de la reja de la puerta del local”, aseveró el agraviado.

Ante el hecho, W.F.R. puso la denuncia ante la sección de Robos de la Policía en el Complejo Policial “Alcides Vigo”.

Hoy por la mañana, la víctima hizo un plantón junto a otros compañeros frente al local de Allinbus, con carteles en donde exigían la devolución de la encomienda. Pese a ello, el administrador o el encargado no salió a dar la cara para ver cómo solucionaban este hurto.