Con un total de 4.029 fallecimientos de pacientes y 151.225 casos positivos de coronavirus, Lima se mantiene como el epicentro de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

Así, este jueves 25 de junio, la capital superó el umbral de los 4.000 decesos y dicha cifra representa el 45.98 % del total de fallecimientos a nivel nacional, que ya alcanza el lamentable número de 8.761, según los registros del Ministerio de Salud (Minsa).

Con estos números, Lima posee un 2.66 % de letalidad y un 19.13 % de positividad, tal como reporta el Instituto Nacional de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, a través de la Sala Situacional COVID-19.

Del total de defunciones, 6.089 son hombres, mientras que el resto (2.497) son mujeres. Además, en el ámbito nacional, se registraron 182 víctimas mortales más en las últimas 24 horas.

Vale precisar que el grupo etario más afectado por la pandemia, es el de los adultos mayores, pues se registran 6.026 fallecimientos, mientras otros 2.616 decesos son de adultos.

Fallecidos por COVID-19, según sexo y grupo de edad. Foto: Captura /Minsa

Y aunque inicialmente los especialistas señalaban que los jóvenes no corrían riesgo de muerte a raíz del SARS-CoV-2, en nuestro país se registran 80 decesos de jóvenes, 31 niños y 8 adolescentes.

Pese a los 102 días de cuarentena, Lima se convirtió en la región más afectada por la COVID-19. Y es que los especialistas precisan que aunque se tomaron medidas de inmovilización social de forma rápida, la falta de seguridad social obligó a muchas familias a tener que salir de casa y exponerse al virus.

“Esta epidemia desnudó la precariedad de nuestro sistema de salud. Puso al descubierto la lentitud de respuesta del aparato estatal que no realizó mejoras en infraestructura, recursos humanos y servicios de salud necesarios para enfrentar la pandemia. Si bien se implementaron medidas tempranas como cuarentena y distanciamiento social, no se tuvo una estrategia adecuada para identificar a los pacientes infectados y sus contactos. Además, el Ministerio de Salud promovió la utilización de medicamentos para tratar el COVID-19 que aún no se ha probado que funcionan”, sostuvo para un anterior informe de La República, Magaly Blas, epidemióloga y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).