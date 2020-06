A fin de evitar delitos contra la salud pública, en la modalidad de violación de medidas sanitarias, la Fiscalía de Tumbes, en conjunto con miembros de la Dirección de Salud Ocupacional y el municipio, realizó un operativo en dos laboratorios de la ciudad.

Allí se logró detectar establecimientos donde los titulares no tenían los carnet de salud de sus trabajadores, además de no contar con el Registro de Nacional de Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (Renipress). De igual forma, no presentaban un plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo.

Los laboratorios intervenidos fueron Bio Lab Laboratio Clínico y Medisert S.A.C.

Pruebas rápidas

En esa línea, el Ministerio Público también pidió a los representantes de los centros que no brinden el servicio de toma de pruebas rápidas, también conocidas como serológicas, siempre y cuando no cuenten el aval del Instituto Nacional de Salud (INS).