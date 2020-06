Coronavirus en Perú. Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) denunciaron la reducción de su salario hasta en un 50%, pese a que varios de ellos vienen laborando durante el estado de emergencia por la COVID-19.

Frente a esta situación, a través del oficio n.° 145-2020, la congresista María Gallardo pidió la intervención del Ministerio Público para investigar estas presuntas irregularidades en el pago de las remuneraciones de alrededor de 600 servidores dedicados a la seguridad ciudadana, limpieza pública y labores administrativas.

Según explicó la parlamentaria, a través del Decreto de Urgencia n.° 047-2020, el Ejecutivo autorizó la transferencia de dinero a los gobiernos locales para el financiamiento del gasto operativo esencial (planillas, seguridad, limpieza, etc), debido a la baja que sufrió la recaudación municipal por la medida de aislamiento social obligatorio. Por ese motivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió S/907,578 a favor de la MDJLO.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la comuna, Jorge Cardozo Mateo, calificó la reducción del sueldo a partir de mayo como un abuso de autoridad, pues gran parte de los obreros labora de forma presencial, algunos de manera remota y otros servidores cumplen con el aislamiento dispuesto por el Gobierno para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.

“El alcalde y sus funcionarios no se han bajado el sueldo. La medida es arbitraria, no hay marco legal para reducirnos de esa manera. (...) A la fecha tampoco se ha implementado el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 para volver a trabajar”, agregó el dirigente.

Para la congresista existiría la concurrencia de tres presuntos delitos: abuso de autoridad, retraso en los actos funcionales y exposición a peligro de persona dependiente. Por ese motivo, solicitó la intervención del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, para que disponga el inicio de las investigaciones correspondientes.

Asímismo, mediante oficio n.° 146-2020, Gallardo pidió la intervención del gerente regional de Control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquén, para iniciar las indagaciones en mérito a las presuntas irregularidades.

Consultado al respecto, el responsable de Imagen Institucional de la MDJLO, Javier Andonayre, informó que oficialmente no existe ningún documento que autorice la reducción de sueldos, pero indicó que la disminución ocurre debido a la baja recaudación municipal. No obstante, no detalló cuándo se pagará el monto faltante de las remuneraciones.