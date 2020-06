Cerca de 550 pacientes COVID-19 están endeudados con clínicas, según ministro Zamora

Desde que se inició la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en Perú, se han registrado denuncias por cobros excesivos en diferentes clínicas. Los familiares de pacientes COVID-19 recurren a establecimientos privados al no obtener atención en el sector público, teniendo que endeudarse para asumir los exorbitantes costos.

Según el Ministro de Salud Víctor Zamora, uno de los puntos acordados con la Asociación de clínicas particulares del Perú (ACP), es evaluar los casos de personas que se hayan endeudado al acudir por atención a una clínica de este conglomerado.

“El tercer punto que también es importante, es que vamos a trabajar caso por caso de aquellas personas que han acudido a las clínicas y ha habido endeudamiento. No se olviden que la cobertura universal tiene dos objetivos, el primero es que las personas recuperen su salud rápidamente y el segundo que en el proceso de recuperar su salud no se endeuden o no se empobrezcan”, manifestó.

En ese mismo sentido, señaló que tienen 550 casos que serán evaluados para ver la posibilidad de cubrir financieramente su afectación. Esta número ha sido proporcionado por la ACP y Susalud será la entidad encargada de fiscalizar y auditar cada uno de ellos.

“Nosotros vamos a hacer un esfuerzo de revisar casi 550 casos en los cuales han habido cobros que actualmente se encuentran en estudio. Vamos a hacer el mayor esfuerzo dentro de los márgenes de la Ley para cubrir también financieramente a las personas que se han endeudado en ese proceso”, agregó el titular del Ministerio de Salud (Minsa) para finalizar.