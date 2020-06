Con información de Grace Mora (URPI-GLR)

En el marco de una recorrido sobre la implementación de medidas de seguridad en distintos punto comerciales del Centro de Lima como Mesa redonda y la Calle Capón. El actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, declaró sobre la alianza que acordó el Gobierno con las clínicas privadas acerca de las tarifas para los pacientes con coronavirus.

Ante ello, el burgomaestre saludó que haya un diálogo de ambas partes y “se haya corregido el camino que se había tomado”. “Es importante que entre peruanos nos pongamos de acuerdo. Es importante que tengamos la tranquilidad para sacar adelante esta situación de la pandemia y eso es muy valioso, creo yo. No podemos estar teniendo divisiones entre peruanos”. expresó.

PUEDES VER Toque de queda continuará después del 30 de junio con horario distinto, afirmó Zamora

Muñoz añadió que la propuesta del Gobierno de dar una advertencia a las clínicas privadas no era el correcto, por ello felicitó cuando se llegó a una buena negociación y ahora la tarifa universal de 55.000 soles por todo el tratamiento integral.

Respecto a la continuidad del toque de queda, el alcalde expresó que “esas no era medidas contra la seguridad ciudadana”. “Yo he dicho (desde mi punto de vista) que no ayudan a mejorar la seguridad. Las medidas son otras, porque sino vamos a tener que tener toque de queda todo el día”, señaló. Agregó que sí está de acuerdo con la cuarentena focalizada y así ver los puntos con más contagios.

Bloque HTML de muestra

El ministro de Defensa, Walter Martos, también indicó que aún es conveniente que se mantenga el toque de queda incluso en zonas diferenciadas en la región Lima. A nivel nacional declaró “es necesario mantener restricciones en algunas regiones donde el contagio está avanzando de manera acelerada”.

Por último, el ministro reflexionó acerca del mensaje que nos trae la pandemia actual. “Tenemos que trabajar juntos. En la medida que no entendamos estos mensajes, no vamos a llegar acuerdos rápidamente para ayudar a los más necesitados”, manifestó.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.