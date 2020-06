Tras el acuerdo firmado entre el Gobierno Peruano y las clínicas privadas, Víctor Zamora, ministro de Salud, informó que habrá un proceso de revisión de los costos cobrados a los pacientes con diagnóstico de coronavirus y que aún mantengan una deuda con las clínicas.

“Esa revisión contempla la cantidad y aquellos procedimientos a los cuales fueron sometidos, así como la estructura de costos que se deben adecuar al nuevo acuerdo. El objetivo es que no lo asuma (deuda), pero tenemos que ver que esto sea ajustado a la ley y por eso hemos sido cautos. No quiero generar una expectativa que pueda chocar una ley que me lo impida”, dijo.

Añadió que este nuevo monto será bajo un acuerdo y para que las personas no se endeuden. “El objetivo es que las personas que se han endeudado no caigan en la pobreza por haber contraído esta enfermedad”, explicó. Por otro lado, manifestó que parte de los acuerdos de las clínicas establecieron la posibilidad de una auditoría para evitar que pacientes reciban un trato diferenciado.

“Un representante del Minsa o de EsSalud estará vigilante de que todos los derechos de los pacientes sean cubiertos por parte de las clínicas. Esta propuesta nació de ambas partes y estuvo presente en las propuestas iniciales. Se ha planteado que el contrato contemple un mejor pago del Estado porque las clínicas tienen pagos que sostener”, dijo.

Zamora detalló que, si bien ahora han acordado la posible derivación de pacientes de hospitales a clínicas por la emergencia sanitaria, también está precisado el ingreso directo de un ciudadano a la clínica. “Ambos mecanismos están contemplados. Tanto la derivación, que debe ser el mecanismo principal cuando el sistema de salud no tenga el número suficiente de camas, como el de la atención directa. Muchas veces los pacientes no tienen tiempo para estar dando vueltas en el sistema y tienen que recurrir al mismo”, declaró.

Por último, reconoció que aún existe una deuda anterior que tenía el Estado con las clínicas privadas que no ha sido contemplado en el acuerdo. “La desconfianza puede ser bilateral, porque, así como pueden haber retrasos en el pago, nosotros afirmamos que pueden haber cobros que no estamos dispuestos a aceptar”, finalizó.

