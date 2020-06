Despiden a más de 200 bomberos conductores en medio de emergencia sanitaria [VIDEO]

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) ha sufrido una baja dentro del equipo, puesto que han despedido a más de 200 bomberos de manera arbitraria durante el estado de emergencia sanitaria por coronavirus. Los hombres de rojo expresaron la lamentable situación de las compañías.

“Hemos tenido una mala noticia, más de 200 conductores a nivel nacional han sido despedidos por una situación presupuestal y de alguna forma afecta el servicio operativo que veniamos prestando durante estos días de la pandemia”, sostuvo Mario Casaretto, jefe territorial de los Bomberos Voluntarios de Lima y Callao.

Agregó que la Superintendencia de Bomberos publicó este miércoles 24 de junio que los conductores bomberos serán repuestos, pero no en su totalidad. “Solo a 121, de los cuales, solo tendrán un contrato de terceros. Los conductores son la base fundamental, sin ellos, el personal no puede llegar”, indicó.

Uno de los bomberos conductores, Alex Medrano Ticona, quien ha estado al servicio por más de 15 años, expresó acerca de la situación que enfrentarían las compañías luego del cese. “Esto es desde 30 de junio, solo podría ser cubierto un turno de 7 a 3 p. m., luego no hay conductor, si sucede un incendio a las 5 o 6, no podrían cubrirlo”, declaró.

En una compañía de Jesús María también manifestaron que no podrían laborar si no cuentan con un chofer bombero. “No podemos movilizarnos sin un conductor bombero; ellos conocen cómo es el funcionamiento de cada herramienta del carro. No se podría atender. Más emergencias, menos piloto”, dijo.

Por último, Sony Vega (41), quien es uno de los conductores bomberos afectados, mostró su preocupación ante su cese a fines de junio. “Nosotros debemos dominar cada herramienta de los vehículos, incluso, tenemos que conocer cuánta presión ejercer porque podríamos afectar a alguien (sic)”, finalizó.

