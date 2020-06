Anuncian plataforma única para ver disponibilidad de camas COVID-19

El ministro de Salud, Victor Zamora, anunció que se pondrá a disposición un sistema que facilitará conocer la disponibilidad de camas UCI en las clínicas particulares y los hospitales del país durante el estado de emergencia por el coronavirus.

“Uno de los acuerdos que quedamos es usar una plataforma única de gestión de camas, de manera que tanto el público como el privado vea qué cama está libre para usarla”, comentó.

Este mecanismo permitirá hacer un monitoreo constante de los ingresos y egresos a los hospitales. Además, se convertirá en una opción de consulta para las personas que requieran de atención inmediata. De esta manera se evita que el paciente recorra hospitales en busca de un lugar para ser atendido.

Asimismo, Victor Zamora señaló que hasta el momento, tanto entre el sector público y privado, hay un total de 1.400 camas a disposición de la población.

“En la plataforma del comando COVID-19 tenemos 1.400 camas, no solo públicas, sino también privadas”, sostuvo el ministro a América Noticias.

Por otro lado, la autoridad indicó que la atención no solo será para pacientes COVID-19 que sean referidos de un centro de salud público, sino que en caso acudan a uno particular, el privado deberá informar a las instituciones del Estado correspondientes para que se realicen los procesos adecuados. Más allá de esto, garantizó la atención de las personas, cuenten o no con un seguro de salud.

Cabe resaltar que los beneficios podrán ser brindados cuando se firmen los contratos prestacionales de servicio entre ambas entidades.

