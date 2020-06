Puno. Una familia de escasos recursos económicos de Juliaca, vivió un drama por no tener dinero. Salomón Checca Díaz, padre de familia murió, pero no pudo ser enterrado y a su esposa no le quedó otra que velarlo por tres días, en su pequeño cuarto alquilado, a la espera de recibir apoyo.

Enterado de este hecho, el alcalde la Municipalidad Provincial San Román, David Sucacahua Yucra, realizó gestiones con la Beneficencia Pública y pudo ceder en calidad de donación un terreno en el cementerio de San Santiago de Collana, para el entierro de este padre de familia.

Fueron vecinos quienes avisaron a la autoridad municipal, sobre el drama que padecía esta familia. El alcalde, acompañado del regidor Fredy Franklin Trujillo Mamani, se dirigió hasta la urbanización Jorge Chávez, dónde encontró a la esposa junto a sus tres menores hijos velando el cadáver de su esposo.

Muy consternada, Bernardina Yana Sucasaca, esposa del difunto, contó que su pareja hace varios meses se encontraba internado en un puesto de salud, y por falta de dinero nunca pudo transferirlo a un hospital, para su tratamiento. La situación empeoró con la crisis de la pandemia del coronavirus, ya que se quedaron sin dinero.

La mujer contó que ella es natural del distrito de Caracoto en Puno, pero por varios años venía viviendo en Juliaca, en un cuarto alquilado, junto a sus tres hijos. No tiene trabajo alguno.