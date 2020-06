Pescadores de Sechura exigen destitución de jueza por no autorizar permiso de embarcaciones

Un grupo de pescadores protestaron en los exteriores del Poder Judicial, para exigir al presidente lberto Lip Licham, el cambio de magistrada Silvia Aguilar Krugg, quien se desempeña como jueza suplente en el despacho mixto de Sechura, ya que debido a su supuesta inacción no pueden cumplir con su faena en el mar hace tres años.

Según denunciaron, la magistrada los viene afectando desde el año pasado, al no correr traslado de la vigencia de medidas cautelares de tres embarcaciones que les permitan trabajar sin problemas ante el Ministerio de la Producción.

PUEDES VER Cierran Centro de Salud de Amotape (Paita) debido al incremento de muertes y contagios

El abogado Cristóbal Sandoval Peralta, asesor legal de la Asociación de Pescadores dijo que “la jueza envió un documento al presidente de la Corte declarándose persona vulnerable y cumpliendo cuarentena no llegará a laborar. Ahora se encuentra en su domicilio en Trujillo”, declaró el letrado.

Añadió que la jueza arguye que al no al no tener los expedientes en físico, puesto que no están escaneados en el sistema del Poder Judicial, se hace imposible responder el oficio desde su casa. Esto, indignó más a los manifestantes y sus familias que piden trabajar en medio de la crisis que golpea al país.

PUEDES VER Retrasan instalación de isotanque de oxígeno por presentar abolladuras en su estrucura

“El año pasado perdimos trabajar las dos temporadas por la inacción. Ahora este año, nuevamente estamos dejando de trabajar en la temporada de pesca y todo porque la jueza sigue sin enviar este documento importante a Produce”, manifestaron.