Gratelly a pedidos de renuncia: ¿Qué va a mejorar si doy un paso al costado?

El jefe del Comando COVID-19 de Arequipa, general EP Edward Gratelly, respondió que renunciar a su cargo no solucionaría nada. Sus declaraciones se dieron luego de recibir las críticas del sector empresarial, gremial y de transporte por la suspensión del transporte público y actividades no esenciales hasta el 30 de junio.

Gratelly sostuvo que la medida no fue unilateral sino que todas las autoridades estuvieron de acuerdo y firmaron. Sostuvo que con menor movilización de las personas en algo se frenará la cantidad de contagios que se detectan a diario.

Sobre el transporte informal que se genera señaló que realizarán más operativos, pero reconoció que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas están disminuidas en su capacidad por el número de agentes infectados. No obstante, con los elementos que aún cuentan, continuarán realizando los controles e imponiendo las papeletas.

Además también sostuvo que el Comando que lidera trabaja de la mano del sistema de salud, para que las personas que resulten contagiadas por cualquier motivo, tengan una atención decente, como merece un ser humano; no obstante, a la par solicitó que sean las mismas personas las que cuiden de su salud.

El temor de Gratelly es lo que pueda suceder en los días venideros. Tiene casi la certeza que tras las celebraciones por el Día del Padre el número de casos positivos y la necesidad de camas de UCI en los hospitales, irán en aumento. “Cada acción tiene una consecuencia”, sostuvo.

¿Un sector pide que dé un paso al costado en la jefatura del Comando?

Puedo dar pasos al costado, a la derecha a la izquierda, pero mi único objetivo es ayudar a todos los ciudadanos. Todos los que trabajamos en el Comando queremos que el ciudadano infectado tenga una atención decente, de ser humano. Lo único que nos va a ayudar es que cada persona se cuide. Ese es el secreto. Podemos tener 50 mil camas eso no asegura nada.

¿Entonces no renunciará como piden y seguirá en el cargo.

¿Por qué tendría que dar un paso al costado? Estoy trabajando con especialistas. ¿Qué va a mejorar si doy un paso al costado? Nada. Todos, especialista y autoridades, estamos aprendiendo. Dijimos aperturen el transporte y el resultado fueron todos los contagios y fallecimientos de ahora. Es lo que estamos pagando. Tras el Día del Padre, crecerán los positivos y la necesidad de camas. Cada acción tiene una consecuencia. Esta suspensión es para frenar en algo (...) Vayamos todos a trabajar pero hay que cuidarse.

¿Es culpa de la población entonces?

Acá no hay que culpar a nadie. De repente todos somos culpables. Nosotros por no saber comunicar las cosas y el ciudadano por no lavarse las manos, usar mascarilla y cumplir el distanciamiento social. Hicimos tantas cosas para tratar de conseguir camas UCI. Estamos trabajando. Tampoco se es consciente del sacrificio que hacen los médicos y enfermeras. Lo que no queremos que en Arequipa se le diga a un paciente vaya y compre su balón de oxígeno. Conviviremos con el virus pero tenemos que cuidarnos. Si quieren puedo renunciar pero eso no soluciona nada. Un sector de la población sí entiende, pero un grupo no.

¿Tiene alguna medida concreta para solucionar esto?

Queremos, pero la Policía está disminuida. Nosotros (Ejército) también nos hemos descuidado. Tenemos 89 en personal de tropa, en aislamiento en Cerro Juli.

