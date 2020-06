El coronavirus ahora viaja en transporte público

Por: Jesica León

Las aglomeraciones en los buses de transporte público y paraderos podrían generar más casos y muertes por Covid-19. Por ello, para evitar los contagios, especialistas del Instituto Nacional de Salud recomiendan la caminata y el uso de la bicicleta.

“Los buses con aforo reducido representan un riesgo porque no se sabe quién agarró el pasamano, no se sabe si hay asintomáticos; nadie usa alcohol, no se respeta la distancia social”, señala el infectólogo del INS Manuel Espinoza, quien recuerda que el virus se mueve con las personas.

Por eso recomienda a las personas que necesitan movilizarse a sus centros de labores, realizar actividad física con el uso de la bicicleta o caminar tramos cortos, pues de otra forma será inevitable contagiarse de Covid-19. También sugiere el teletrabajo o, de ser necesario, mudarse cerca del centro de labores.

Además, Espinoza recomienda renovar el parque automotor con el chatarreo para evitar la contaminación y propone la creación de más ciclovías que interconecten los distritos.

Insiste, asimismo, en que dentro de los buses y cústeres se mantenga el distanciamiento, el uso de mascarilla, pantalla facial (para evitar tocarse la cara) y alcohol en gel.

En esa línea, para el infectólogo Juan Villena se debería aumentar más buses para que se cumpla el criterio de distanciamiento. Asimismo, insistió en la higiene de las manos al llegar a casa y el uso correcto de la mascarilla. "La infección no entra por la piel, pero cuando se tocan la cara, nariz o boca las personas se infectan".

Advierte además que el contagio se da mediante las mucosas, por eso indica que es importante usar mascarilla y abrir las ventanas de los vehículos para que circule el aire.

“En el interior de los buses debe respetarse el aforo y si es posible poner divisiones entre los asientos. (Eso) no está contraindicado, lo importante es el distanciamiento social entre los pasajeros y mantener las ventanas abiertas”.

La viceministra de Salud Pública, Nancy Zerpa, indica que el comportamiento individual de los ciudadanos va a marcar el próximo curso de la pandemia. “Vivir en esta situación es difícil, pero hay que adaptarse a esta nueva forma de convivencia”.

Claves

Las únicas armas que tienen los ciudadanos hasta que exista la vacuna es el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, señala el Minsa.

Hay que precisar que los operadores de transporte público deben proporcionar al conductor: lavadero, jabón líquido, alcohol en gel, mascarillas, así como paños de limpieza y desinfectante de superficies, según el protocolo sanitario para la prevención del Covid-19 en el transporte público.