Luego de 101 días de cuarentena, los casos de COVID-19 registrados ascienden a un total de 264.689, según el último reporte del Ministerio de Salud. Además, Lima continúa siendo el epicentro de la pandemia en el Perú, pues acumula 147. 372 casos y 3.855 fallecidos, hasta ayer.

Así, este miércoles 24 de junio se informa que en las últimas 24 horas el Minsa registró más de 3.879 nuevos casos, en todo el territorio nacional. Por lo que la cifra acumulada señala que el porcentaje de positividad alcanza el 16.94 %.

Aunque el Perú se halla en el puesto 7 del top ten de países con mayor cifra acumulada de pacientes infectados con coronavirus, también es uno de los que más pruebas de descarte viene realizando, pues hasta hoy se procesaron 1 560 000 muestras, aproximadamente, según dijo el presidente Martín Vizcarra.

Lamentablemente, hasta la fecha, 8.404 personas murieron por complicaciones asociadas a la COVID-19, en todo el territorio nacional. Ello, sin contar los casos sospechosos, pues en el registro oficial solo se contabilizan a los fallecidos que lograron obtener una prueba de descarte, ya sea molecular o rápida.

Además, hay 10.599 pacientes hospitalizados que están infectados con coronavirus, de los cuales, 1.166 se hallan en cuidados intensivos, batallando por sus vidas.

De este total de hospitalizados, 2.118 presentan evolución favorable, mientras que 1.059 evolucionan negativamente, según la Sala Situacional COVID-19, del Minsa.

La mayoría de estos pacientes COVID-19 se hallan internados en hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud), mientras que 1.256 lo están en clínicas privadas, que vienen siendo denunciadas por los altos cobros que realizan, obligando a familiares a hacerse cargo de deudas que alcanzan casi el millón de soles.

101 días de cuarentena

El Gobierno de Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia nacional solo 9 días después de que se conociera sobre la llegada del virus SARS-CoV-2 al país. Así, el Perú se convertía en el primer país de América Latina en adoptar estrictas medidas de control para evitar la expansión del virus: de inmediato llegó la cuarentena obligatoria, los toques de queda y el cierre de fronteras.

Sin embargo, este 30 de junio culmina la quinta prórroga de la cuarentena nacional, aunque esta ya se viene flexibilizando desde el 24 de mayo pasado, cuando se empezó con la reanudación de ciertas actividades económicas, puesto que la economía de las familias más vulnerables ha sido duramente golpeada.

“Sin cuarentena, tendríamos un escenario mucho más complicado. Pero es menos efectiva en países de menos desarrollo porque carecemos de redes de protección social. La gente tuvo dos shocks muy fuertes: de salud y económico. Los países desarrollados tienen sistemas que protegen, como seguros de desempleo y sanidad universales. La medida no tuvo el efecto ideal por la falta de redes de protección social. Ha quedado claro que tenemos una de las más precarias redes de protección social en la región. Otros factores son la alta concentración en la ciudad y la precariedad”, señaló a La República, el economista Eduardo Zegarra.

“Qué sería del país si no hubiéramos hecho esta cuarentena. Sería un desastre. Si no se hubieran tomado medidas más severas esto sería un caos [...] El enfoque del Estado ha sido hospitalario, porque descuidó la parte comunitaria. Una cuarentena que no ha funcionado en su totalidad, solamente unas semanas”, indicó por su parte, el médico infectólogo Ciro Maguiña.